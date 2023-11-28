Происшествия

В Волжском водитель на BMW снес на зебре женщину: видео

Происшествия 28.11.2023 10:09
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28.11.2023 10:09


В Волжском Волгоградской области накануне в 19.50 водитель BMW снес на зебре женщину, спокойно переходившую дорогу. Как рассказали V102.RU очевидцы, инцидент произошел на переходе к ТЦ «Радуга». 

— По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем автомобиля BMW напротив дома № 16 по бульвару Профсоюзов на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 54-летнюю женщину, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии пешехода доставили в больницу. Судя по кадрам видео с уличных камер, иномарка пыталась затормозить, но ситуацию это не спасло — пострадавшую перевернуло в воздухе и протащило пару метров на капоте.

Водитель тут же бросился к сбитой волжанке. На помощь подоспели очевидцы. Спустя время женщина смогла встать. Ее передали прибывшей бригаде СМП.  

Скриншот: видео Powernet 

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