Происшествия

Перевернуло несколько раз. В Волжском насмерть снесли женщину на переходе: видео

Происшествия 03.02.2023 16:59
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03.02.2023 16:59


В Волжском Волгоградской области сегодня, 3 февраля, примерно в 14.20 водитель на иномарке снес на пешеходном переходе женщину. От удара, что видно по камерам уличного видеонаблюдения, пешехода перевернуло в воздухе несколько раз. 

— По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris двигался по бульвару Профсоюзов со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Карбышева, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 9 по бульвару Профсоюзов водитель наехал на 52-летнюю пешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

Как пояснили в региональном главке МВД, в результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте.

Со слов очевидцев, скорая помощь приехала к месту происшествия через 10 минут. Инцидент произошел на переходе к торговому центру «Радуга». 

Видео и фото: Powernet / читатели ИА «Высота 102» 

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