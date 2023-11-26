Расследования

«Хорошие места разлетаются в момент»: где волгоградцы планируют отдохнуть на Новый год

Расследования 26.11.2023 18:39
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26.11.2023 18:39

За месяц до Нового года волгоградцы уже вовсю строят планы на праздничные каникулы. И если для одних длинные выходные — шанс отдохнуть в тишине и выспаться на месяц вперед, то для других — повод сорваться в путешествие. О самых популярных туристических направлениях рассказываем в материале V102.RU. 

Те, кому не по душе зимняя сказка с ледяным дождем и слякотью, планируют свой мини-отпуск в теплых уголках страны и мира. По словам туроператоров, одним из самых востребованных заграничных направлений остаются Объединенные Арабские Эмираты. Кроме летней погоды бонусами для путешественников становятся прямой рейс из Волгограда и относительно быстрый перелет.

— В нашей компании туры в ОАЭ считаются самыми популярными. А Египет и Азия делят второе и третье место среди заграничных, — рассказывает сотрудница компании «ВолгоградТур» Светлана. — Конечно, сейчас путешественникам нужно закладывать бюджет побольше, ведь даже туры по России подорожали в среднем на 30%. А улететь за 30 тысяч рублей за рубеж стало еще сложнее. Но, по-моему, люди уже немного привыкли к новым расценкам.

Путешествия по России пользуются ничуть не меньшим спросом, чем отдых в других странах. На новогодние каникулы волгоградцы собираются покататься на лыжах по склонам Домбая, отдохнуть в тишине прогулочных аллей Кисловодска или подышать горным воздухом Дагестана. 

— Накануне праздников горожане выбирают самые разные направления. Кто-то хочет проехать по городам Золотого кольца России, кто-то — погулять по Санкт- Петербургу. Также есть спрос на туры в Великий Устюг, в Дагестан, в Кисловодск и Сочи, — подтверждает менеджер ООО «Волгоградский спутник». — Правда, некоторые в целях экономии планируют свой отпуск самостоятельно или обращаются непосредственно к туроператорам.  

К слову, о своем новогоднем отдыхе опытные путешественники задумались еще в октябре. И эту прагматичность сотрудники туристических фирм считают вполне оправданной. 

— Спрос на путешествия внутри страны сильно вырос, поэтому планировать свою поездку нужно заранее, — сходятся во мнении специалисты. — За месяц до праздников бронь на хорошие места размещения разлетаются в момент.

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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