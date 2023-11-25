Происшествия

Иномарка легла на бок в результате массового ДТП в Волгограде

Происшествия 25.11.2023 19:12
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25.11.2023 19:12


Авария с участием трех автомобилей, один из которых был припаркован, произошла сегодня, 25 ноября, на улице Хорошева в Волгограде.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Datsun, следуя по улице Хорошева, совершил столкновение с выезжающим с улицы Батумской внедорожником Range Rover. От удара Datsun опрокинулся на припаркованный автомобиль Renault Sandero, в салоне которого водителя не было.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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