Иномарка легла на бок в результате массового ДТП в Волгограде

Авария с участием трех автомобилей, один из которых был припаркован, произошла сегодня, 25 ноября, на улице Хорошева в Волгограде.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Datsun, следуя по улице Хорошева, совершил столкновение с выезжающим с улицы Батумской внедорожником Range Rover. От удара Datsun опрокинулся на припаркованный автомобиль Renault Sandero, в салоне которого водителя не было.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области