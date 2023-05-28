Происшествия

Ехал из Саратова. На автовокзале Волгограда в зале ожидания скончался мужчина

Происшествия 28.05.2023 18:21
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28.05.2023 18:21


На автовокзале Волгограда в зале ожидания скончался мужчина. Как стало известно V102.RU, житель Фролово на выходных возвращался домой из Саратова. 

— Продолжается доследственная проверка. Назначено вскрытие для установления точной причины смерти. Предварительно, мужчина скончался от проблем с сердечно-сосудистой системой, — рассказал информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. 

Известно, что мужчина возвращался на поезде из Саратова, где делал операцию на глазах. Пенсионер олжен был выехать отправиться от автовокзала к себе домой во Фролово в 18.00. В зале ожидания ему стало плохо и он умер моментально на глазах у пассажиров. Мужчине было 83 года. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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