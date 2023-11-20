



Болельщики понемногу стекаются к Волгоград Арене, где в 19-30 ч. стартует товарищеский матч сборных России и Кубы. Как сообщает V102.RU, некоторые пришли с российскими флагами, накинутыми на куртки.





У контрольно-пропускных пунктов пока народу немного. А около касс и вовсе – никого. Подавляющее большинство болельщиков приобрели билеты заранее онлайн.





Между тем, на территории стадиона уже выстроилась огромная очередь на автограф-сессию легенд российского футбола - Евгения Алдонина, Валерия Есипова, Дмитрия Сычева и других знаменитостей. По примерным подсчетам, она растянулась метров на триста. Причем каждые три минуты она увеличивается еще человека на десять. При этом автограф-сессия еще не началась. Стоящие в очереди болельщики волнуются - успеют ли сделать фото со знаменитыми футболистами до начала матча.







Погода сегодня смилостивилась к футболистам и зрителям – нет ни сильного ледяного ветра, который бушевал накануне, ни дождя и снега. На непогоду сетовали накануне и российские спортсмены и кубинские.





Спортивный обозреватель Иван Тюгаев и фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин находятся на стадионе. Обо всем самом интересном мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU



