Спорт

Будущую смену «Ротора» присмотрели на турнире имени Александра Никитина

Спорт 20.11.2023 14:56
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20.11.2023 14:56


Названы победители  детско-юношеского турнира памяти легендарного волгоградского футболиста Александра Никитина, который прошел в манеже его имени  на стадионе Логинова в Волжском. В соревнованиях приняли участие мальчики 2012 и 2013 годов рождения, а также девочки возрастом от 9 до 13 лет, сообщает V102.RU.
 
Поддержать юных футболистов  пришли родители и близкие игроков. Они эмоционально реагировали на каждый забитый мяч и расстраивались редким неудачным действиям, активно переживая за свои команды. На скамейках, на которых расположились болельщики, шли активные обсуждения игровых эпизодов. Атмосфера на трибунах была достаточно комфортной и уютной, характерной для подобных соревнований.
 
Состязания у коллективов 2013 года рождения прошли в групповом формате. Чемпионами стала футбольная школа Леонида Слуцкого,  выигравшая все три матча и набравшая девять очков. Команда известного российского тренера обыграла «Олимпию» 1:0, затем «СШ» «Ротор»-2 - 12:1 и «СШ» «Ротор-1» - 5:1. Серебро досталось первому составу спортивной школы, который оказался сильнее своих одноклубников (5:0) и «Олимпии» (2:0). Бронза у «Олимпии», набравшей три балла в игре против «СШ «Ротор-2» -  2:0.
 
В турнире на год старше после группового этапа прошли встречи в формате плей-офф. В борьбе за 5-6 места школа Слуцкого-2 победила «СШ Ротор-2» - 2:0.  Триумфатором стала «Академия Ротор», в финале переигравшая первый состава школы Слуцкого. После основного времени счет был 1:1, а по пенальти -  3:2. За третье место между «СШ» «Ротор-1» и вторым коллективом «Академии Ротора» также прошла серия пенальти после ничейного исхода 2:2. В лотерее удача была на стороне «Ротора» - 4:2.
 
Александр Зернов, тренер  команд «СШ» «Ротор» и бывший игрок волгоградского клуба, прокомментировал ход состязаний сайту V102.RU.
 
- В плане качества игры перед своими ребятами поставил задачи, с которыми они справлялись, - резюмировал собеседник.
 

Также специалист отметил, что для него не составляло трудностей руководить сразу двумя своими командами, которые играли на разных участках поля в одно время.
 
- У меня уже имеется подобный опыт участия в соревнованиях. Успеваю следить за двумя коллективами одинаково и вовремя вносить коррективы, - сказал он.
 
Кроме того, Зернов оценил хорошую атмосферу в манеже.
 
- Доброжелательная обстановка для получения детьми игровой практики и опыта. Теплые и великолепные условия, - подытожил специалист.
 
Александр Сергеевич отметил и прогресс у своих подопечных.
 
- Всех футболистов я знаю. Мы совершенствуем технико-тактические действия игроков. Какие именно — это останется внутри команды,  — рассказал Зернов.
 
У девочек золото завоевали спортсменки из «СШ» «Ротор», обыгравшие «Зенит» -  2:1, «Беркут» - 3:0 и «Нику» - 7:1. Следом финишировал «Зенит» с викториями над «Никой» (7:2) и «Беркутом» (1:0). Бронза у «Беркута», сыгравшего вничью с «Никой» - 1:1, но оказавшегося выше соперниц по дополнительным показателям.
 
Соревнования посетили главный тренер «Ротора» Сергей Попков, ветеран сине-голубых Игорь Суровикин, директор «Спортивной школы «Ротор» Николай Бабенко и руководитель программы развития молодежного футбола в «Cпортивной школе «Ротор» Владимир Дергач. Специалисты приняли участие в церемонии награждения и вручили индивидуальные призы игрокам, среди которых, наверняка, уже присматривают смену для главной команды.  Прозвучали теплые слова в память об Александре Никитине. Известные тренеры пожелали юным футболистам продолжать совершенствоваться и мечтать защищать цвета главного профессионального клуб региона через несколько лет.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото  Академии спортивного клуба «Ротор» VK.com
 

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