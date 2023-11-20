



Названы победители детско-юношеского турнира памяти легендарного волгоградского футболиста Александра Никитина, который прошел в манеже его имени на стадионе Логинова в Волжском. В соревнованиях приняли участие мальчики 2012 и 2013 годов рождения, а также девочки возрастом от 9 до 13 лет, сообщает V102.RU.





Также специалист отметил, что для него не составляло трудностей руководить сразу двумя своими командами, которые играли на разных участках поля в одно время.

Поддержать юных футболистов пришли родители и близкие игроков. Они эмоционально реагировали на каждый забитый мяч и расстраивались редким неудачным действиям, активно переживая за свои команды. На скамейках, на которых расположились болельщики, шли активные обсуждения игровых эпизодов. Атмосфера на трибунах была достаточно комфортной и уютной, характерной для подобных соревнований.Состязания у коллективов 2013 года рождения прошли в групповом формате. Чемпионами стала футбольная школа Леонида Слуцкого, выигравшая все три матча и набравшая девять очков. Команда известного российского тренера обыграла «Олимпию» 1:0, затем «СШ» «Ротор»-2 - 12:1 и «СШ» «Ротор-1» - 5:1. Серебро досталось первому составу спортивной школы, который оказался сильнее своих одноклубников (5:0) и «Олимпии» (2:0). Бронза у «Олимпии», набравшей три балла в игре против «СШ «Ротор-2» - 2:0.В турнире на год старше после группового этапа прошли встречи в формате плей-офф. В борьбе за 5-6 места школа Слуцкого-2 победила «СШ Ротор-2» - 2:0. Триумфатором стала «Академия Ротор», в финале переигравшая первый состава школы Слуцкого. После основного времени счет был 1:1, а по пенальти - 3:2. За третье место между «СШ» «Ротор-1» и вторым коллективом «Академии Ротора» также прошла серия пенальти после ничейного исхода 2:2. В лотерее удача была на стороне «Ротора» - 4:2.Александр Зернов, тренер команд «СШ» «Ротор» и бывший игрок волгоградского клуба, прокомментировал ход состязаний сайту V102.RU.- В плане качества игры перед своими ребятами поставил задачи, с которыми они справлялись, - резюмировал собеседник.- У меня уже имеется подобный опыт участия в соревнованиях. Успеваю следить за двумя коллективами одинаково и вовремя вносить коррективы, - сказал он.Кроме того, Зернов оценил хорошую атмосферу в манеже.- Доброжелательная обстановка для получения детьми игровой практики и опыта. Теплые и великолепные условия, - подытожил специалист.Александр Сергеевич отметил и прогресс у своих подопечных.- Всех футболистов я знаю. Мы совершенствуем технико-тактические действия игроков. Какие именно — это останется внутри команды, — рассказал Зернов.У девочек золото завоевали спортсменки из «СШ» «Ротор», обыгравшие «Зенит» - 2:1, «Беркут» - 3:0 и «Нику» - 7:1. Следом финишировал «Зенит» с викториями над «Никой» (7:2) и «Беркутом» (1:0). Бронза у «Беркута», сыгравшего вничью с «Никой» - 1:1, но оказавшегося выше соперниц по дополнительным показателям.Соревнования посетили главный тренер «Ротора» Сергей Попков, ветеран сине-голубых Игорь Суровикин, директор «Спортивной школы «Ротор» Николай Бабенко и руководитель программы развития молодежного футбола в «Cпортивной школе «Ротор» Владимир Дергач. Специалисты приняли участие в церемонии награждения и вручили индивидуальные призы игрокам, среди которых, наверняка, уже присматривают смену для главной команды. Прозвучали теплые слова в память об Александре Никитине. Известные тренеры пожелали юным футболистам продолжать совершенствоваться и мечтать защищать цвета главного профессионального клуб региона через несколько лет.