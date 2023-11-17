Турнир памяти легенды «Ротора» пройдет в Волжском





В Волжском 18 и 19 ноября пройдут областные соревнования, посвященные памяти легендарного футболиста волгоградского «Ротора» 80 и 90-х годов Александра Никитина. Матчи состоятся в манеже имени прославленного игрока на стадионе Логинова. В Волжском 18 и 19 ноября пройдут областные соревнования, посвященные памяти легендарного футболиста волгоградского «Ротора» 80 и 90-х годов Александра Никитина. Матчи состоятся в манеже имени прославленного игрока на стадионе Логинова.

Турнир будет проходить в течение двух дней. В борьбу за победу вступят девочки в возрасте от 9 до 12 лет. Коллективы «Беркут», «Ника», «Зенит» и «Спортивная школа «Ротор» сыграют в групповом формате.Как рассказал V102.RU тренер "CШ «Ротор» Александр Зернов, по такой же схеме пройдут состязания у юношей 2013 года рождения. Там встретятся два состава клуба «СШ «Ротор», а также «Олимпия»-1 и «СШ Слуцкого»-1.Соперники в соревнованиях среди парней 2012 года рождения будут разделены на два квартета. В одном выступят «СШ Слуцкого»-1, «Академия Ротор»-1 и «СШ - Ротор»-2. В группе Б выявят сильнейших «СШ «Ротор»-1, «СШ Слуцкого»-2 и «Академия Ротор»-2 Две команды из каждого квартета выйдут в полуфинал и разыграют призовые места. Коллективы, занявшие последние строчки, сразятся за пятую позицию. В играх, которые завершатся вничью в основное время, проведут серии пенальти для выявления победителей. Стартовые поединки пройдут в субботу. Начало в 10-00.Александр Никитин родился в Сталинграде и свои первые шаги в футболе делал в команде «Мотор», а затем в ДЮСШ СК «Баррикады». Выступал за «Торпедо» (Волжский), ростовский СКА, финский «Малакс» и «Ротор». За волгоградский клуб провел около 300 матчей и забил более 100 голов. После окончания карьеры футболиста Александр Никитин работал в структуре сине-голубых. Умер в январе 2021 года.