Спорт

Валерий Карпин снялся в промо-ролике матча в Волгограде

Спорт 17.11.2023 15:21
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17.11.2023 15:21


Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин снялся в промо-ролике товарищеского матча с Кубой. Сюжет  развивается в баре, где отдыхают и танцуют румбу кубинцы. Вдруг в бар заходит главный тренер россиян под восторженные возгласы публики, делает музыку потише, уверенно заявляет: «Разберемся в Волгограде!» и включает известную российскую песню «Валера».

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, матч между Кубой и Россией пройдет 20 ноября в 19-30 ч. на «Волгоград Арене». В этот день здесь состоится большой праздник, в котором поучаствуют легендарные российские футболисты, музыканты и танцоры.

Сегодня сборная Кубы уже прилетела в Волгоград.

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