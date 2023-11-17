Валерий Карпин снялся в промо-ролике матча в Волгограде





Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин снялся в промо-ролике товарищеского матча с Кубой. Сюжет развивается в баре, где отдыхают и танцуют румбу кубинцы. Вдруг в бар заходит главный тренер россиян под восторженные возгласы публики, делает музыку потише, уверенно заявляет: «Разберемся в Волгограде!» и включает известную российскую песню «Валера».



Напомним, как ранее сообщало V102.RU, матч между Кубой и Россией пройдет 20 ноября в 19-30 ч. на «Волгоград Арене». В этот день здесь состоится большой праздник, в котором поучаствуют легендарные российские футболисты, музыканты и танцоры.

Сегодня сборная Кубы уже прилетела в Волгоград.

