Спорт

«Динамо-Синара» 13 ноября примет клуб из Адыгеи

Спорт 13.11.2023 08:40
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13.11.2023 08:40


«Динамо-Синара» сегодня, 13 ноября,  примет дома АГУ- «Адыиф» из Майкопа в 13-ом туре предварительного этапа Суперлиги. В СГЗ «Динамо» в 17-30 ч. начнется традиционная предматчевая программа. Выступят кавер-группа «The Puhoviks» и чир-клуб «Примо». Вход свободный. Трансляция будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
 
Бело-голубые уже встречались с клубом из Адыгеи в прошлом месяце в гостях. Тогда в игре, в которой волгоградки неоднократно лидировали, интрига сохранялась до самого конца и на выигрыш претендовали оба коллектива. Однако всё-таки хозяйки на последних секундах ушли от поражения и свели битву к ничейному исходу — 20:20 . После того захватывающего поединка «Синара» провела четыре встречи, во всех одержав победы.  В предыдущем туре подопечные Олега Кулешова достаточно спокойно разгромили в Ижевске местный «Университет» 34-19.
 
«Адыиф», напротив, в последних трех играх потерпел три поражения.  Можно ожидать, что голодные до долгожданного успеха сегодняшние соперницы волгоградок, ведомые своим наставником Натальей Дерипаско,  будут биться за победу с удвоенной мотивацией. На данный момент «Динамо» с 13-ю очками идет на седьмом месте, отставая от замыкающей шестерку «Астраханочки» на два балла. У ближайших соперниц бело-голубых, располагающихся на девятой строчке, семь очков, но они провели на один матч меньше «Синары».
 
Отметим, что с 20 по 24 ноября сборная России проведет сбор в Подмосковье, а затем в Минске встретится с оппонентками из Беларуси в товарищеских противостояниях. В национальную команду тренерский штаб под руководством Людмилы Бодниевой вызвал трех динамовских гандболисток — голкипера Анну Верещак, левую крайнюю Софью Васильеву и разыгрывающую Екатерину Долматову.  Однако пока что о сборной думать рановато. «Синара» уже 18 ноября отправится в гости к одному из лидеров Суперлиги -  новороссийской «Черноморочке». 
 
Фото «Динамо-Синары» VK.com

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