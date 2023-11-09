Общество

«Мадам, к Вам можно прижаться?»: фотограф снял выпадающих из троллейбуса волгоградцев

Общество 09.11.2023 10:46
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09.11.2023 10:46


Жители Дзержинского и Центрального районов Волгограда неоднократно жаловались на нехватку транспорта, следующего в сторону Краснооктябрьского района, а также на Тулака. Так, в частности, ИА «Высота 102» уже сообщало о негодовании волгоградцев по поводку ежедневной давки в троллейбусах №10А. В мэрии Волгограда тогда обещали взять ситуацию на контроль, но по истечении двух месяцев проблема не разрешилась. Сегодня, 9 ноября, фотограф «Высоты 102» побывал на остановках в центре города и снял в буквальном смысле выпадающих из троллейбусов людей. 


На остановку «Центр культуры и досуга "Родина"» троллейбус №10А, начиная с 07.30, приходит уже до отказа забитый пассажирами. На Семи ветрах зайти в салон еще как-то можно, а вот в центре города – большая удача хотя бы ступить на порог. Повезет или не повезет на этот раз – гадают волгоградцы, когда машина подходит к «Родине». 

Будь воля водителей, они наверняка проезжали бы мимо нас, не открывая двери, – говорят читатели ИА «Высота 102», в очередной раз позвонившие в редакцию с этой проблемой. – Но делать они этого не могут, а мы не  можем опаздывать на работу, другие не могут пропустить занятий в вузах – вот и давимся. 



Волгоградцы говорят, что в троллейбусной толчее пассажиры привыкли в буквальном смысле подставлять друг другу плечо, протягивать руку и другие части тела во избежание неприятных ситуаций. 

Вчера ехала на 10А на работу. Стояла на самом пороге. Кстати, очень неудобно, что двери открываются внутрь – было бы куда удобнее, если бы они распахивались на улицу, а так приходится прижиматься к коллегам по несчастью, чтобы уступить место дверям. Так вот, когда двери все же открылись, я поняла, что падаю на улицу. Пришлось в панике хвататься за какого-то постороннего мужчину со словами «Можно я за Вас возьмусь?». Он по-джентельменски не возражал, конечно,  и подставил плечо, – вспоминает со смехом волгоградка. – Было такое, что мужчина зашел следом со словами: «Мадам, можно я к Вам прижмусь?». На мой ответ «У нас с Вами нет выбора» хихикало полтроллейбуса. 



Иронизируя, волгоградцы также говорят, что поездка в троллейбусе №10А хорошо бодрит. Кроме того, это еще и бесплатный массаж всех частей тела. 

Хотя какой бесплатный? – тут же одергивают себя волгоградцы. – За проезд мы все платим исправно. Тут, кстати, пассажиры и протягивают друг другу руку помощи, потому как добраться до терминалов никто не может, кроме тех, кто «прилип» к ним волею судеб. 


Оставляя иронию в стороне, волгоградцы выражают надежду, что в мэрии все-таки задумаются над решением проблемы и, возможно, над новыми маршрутами. 

Троллейбус-то приходит быстро. Долго ждать не приходится. Здесь дело в том, что одного маршрута на данном направлении просто-напросто недостаточно, – резюмируют пассажиры. 


К слову, аналогичная ситуация и в автобусах №65, следующих в сторону Тулака. Здесь все так же, как и в троллейбусах – тесные и приятельские отношения между пассажирами и масса недобрых слов в адрес чиновников. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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