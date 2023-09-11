В мэрии Волгограда обещали понаблюдать за давкой в троллейбусах №10А

Сотрудники департамента городского хозяйства администрации Волгограда в ближайшее время изучат пассажиропоток на троллейбусном маршруте №10А. Такой ответ поступил в редакцию ИА «Высота 102» после жалоб горожан на переполненные салоны в утренние часы пик. По словам волгоградцев, многим из них в прямом смысле слова приходится ехать в центр города стоя на одной ноге и едва не вываливаясь на дорогу.

– Спокойно уехать утром на работу или на учебу в период с 08.00 до 09.00 с остановок «Кинотеатр "Родина"» или «Новороссийская» просто-напросто невозможно. Людям приходится пропихивать насилу друг друга в салон, чтобы попасть на работу или в вуз. Те, кто не отличается напористым характером, вынужден пропускать троллейбусы один за другим, – жалуются пассажиры. – Летом еще было более-менее, а с началом учебного года каждое утро хочется выть от этой ситуации.

По словам жителей Волгограда, большинство из тех, кто пользуется данным троллейбусным маршрутом – студенты вузов и сотрудники организаций, расположенных в Центральном и Краснооктябрьском районах, проживающие в Дзержинском районе.

В ответ на редакционный запрос «Высоты 102» в пресс-службе администрации сообщили, что передали информацию в профильный департамент:

– В рамках регулярных контрольных мероприятий специалисты департамента проведут в ближайшее время дополнительное обследование пассажиропотока на указанных маршрутах, – сообщили в мэрии. – В случае необходимости расписание движения подвижного состава будет скорректировано.

Добавим, что на сегодня интервал движения на маршруте №10А составляет не более 5 минут. Однако ситуации это не решает.