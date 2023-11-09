Волгоградский губернатор примет участие в межрегиональном форуме России и Казахстана

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в Костанай (Казахстан) для участия XIX форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который стартует сегодня, 9 ноября.
Организаторами форума выступают Министерство экономического развития РФ и Министерство торговли и инвестиций Республики Казахстан. В текущем году главная тема - «Сельское хозяйство – основа сильной экономики».
Деловая программа предполагает проведение пленарного заседания, участие в котором примут в режиме видеосвязи из Астаны Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, работу трех тематических панельных сессий. Планируется обсуждение вопросов расширения двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, цифровых технологий в агропромышленном комплексе, образования. В рамках мероприятия также состоится совместное заседание Российско-Казахстанского и Казахстанско-Российского деловых советов.