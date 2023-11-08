В Котовском районе Волгоградской области накануне в селе Мокрая Ольховка насмерть задавило механизатора. Как стало известно V102.RU, инцидент произошел на территории базы АО «Агрофирма Раздолье».

— Мужик хороший, работящий, из села Купцово. 39 лет ему всего было, — рассказали котовчане. — У него четверо детей осталось.

Собственный источник «Высоты 102» подтвердил происшествие, которое произошло ближе к вечеру 7 ноября.

— Мужчина на погрузчике перемещался по базе. В один из моментов остановился у склада, вышел из кабины, чтобы закрыть ворота. Пока возился с дверью, машина самопроизвольно пришла в движение и буквально раздавила его. Прибывшие медики лишь констатировали смерть, — рассказал источник.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, АО «Агрофирма Раздолье» зарегистрировано в Котовском районе в селе Мокрая Ольховка по улице Ленина, 26. Генеральным директором компании, занимающейся выращиванием зерновых культур, выступает Ирина Михайловна Боровая. Чистая прибыль общества по итогам 2022 года составила 372 369 000 рублей. Также по сведениям СПАРК, Боровая является председателем Котовской районной думы.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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