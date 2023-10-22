В поселке под Волгоградом водителю КАМАЗа оторвало руку

В Светлоярском районе Волгоградской области произошло ЧП с водителем КАМАЗа. Как стало известно V102.RU, мужчина потерял конечность.

— Возился с трансмиссией. Рукав намотало на карданный вал. По итогу — травматическая ампутация правой руки, — рассказал собственный источник информагентства.

Известно, что инцидент с 34-летним мужчиной произошел в поселке Кирова. С места происшествия его доставили в больницу № 15 Красноармейского района.

— Мужчина госпитализирован в травматологическое отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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