Происшествия

В Волгоградской области ГАЗ в станице задавил 60-летнего рабочего

Происшествия 20.10.2023 10:04
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20.10.2023 10:04


В Алексеевском районе Волгоградской области фургон задавил насмерть рабочего. Как сообщает V102.RU, трагический инцидент произошел накануне в 08.43. 

— По предварительной информации, на территории механизированного тока в станице Усть-Бузулукской 59-летний водитель за рулем автомашины «ГАЗон Некст», двигаясь задним ходом, наехал на 60-летнего рабочего, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полицейском главке, мужчина от полученных травм скончался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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