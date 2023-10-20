В Волгоградской области ГАЗ в станице задавил 60-летнего рабочего

В Алексеевском районе Волгоградской области фургон задавил насмерть рабочего. Как сообщает V102.RU, трагический инцидент произошел накануне в 08.43.
— По предварительной информации, на территории механизированного тока в станице Усть-Бузулукской 59-летний водитель за рулем автомашины «ГАЗон Некст», двигаясь задним ходом, наехал на 60-летнего рабочего, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как уточнили в полицейском главке, мужчина от полученных травм скончался.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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