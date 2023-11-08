Сильные дожди и серую хмарь прогнозируют в Волгоградской области





В Волгоградской области прогнозируют ухудшение погодных условий в четверг, 9 ноября. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС.

– Днем 9 ноября в Волгоградской области местами ожидаются сильные дожди. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, – сообщают волгоградские синоптики.

Из-за ненастья в Волгоградской области в пятницу, 10 ноября, ожидается понижение дневной температуры. Так, местами столбики уличных термометров не поднимутся выше отметки +5 градусов. В Волгограде и отдельных районах ожидается не больше +10 градусов.

Субботнее утро будет туманным, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС. Днем в первый выходной день в регионе будет не больше +10 градусов.