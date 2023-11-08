Расследования

Сильные дожди и серую хмарь прогнозируют в Волгоградской области

Расследования 08.11.2023 15:05
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08.11.2023 15:05


В Волгоградской области прогнозируют ухудшение погодных условий в четверг, 9 ноября. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС. 

– Днем 9 ноября в Волгоградской области местами ожидаются сильные дожди. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +9 до +14 градусов, – сообщают волгоградские синоптики. 

Из-за ненастья в Волгоградской области в пятницу, 10 ноября, ожидается понижение дневной температуры. Так, местами столбики уличных термометров не поднимутся выше отметки +5 градусов. В Волгограде и отдельных районах ожидается не больше +10 градусов.  

Субботнее утро будет туманным, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС. Днем в первый выходной день в регионе будет не больше  +10 градусов. 

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