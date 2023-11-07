Спорт

Не оставили шансов: «Динамо-Синара» продолжило победную серию в Ижевске

Спорт 07.11.2023 19:48
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07.11.2023 19:48



Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 7 ноября, стартовали во втором круге предварительного этапа Суперлиги с уверенной гостевой победы над «Университетом» из Ижевска со счетом 34:19. Бело-голубые записали на свой счет уже четвертый выигрышный матч подряд, сообщает V102.RU.
 
Команды встречались в Волгограде 24 октября. Тогда успех праздновали хозяйки — 28:21.  С тех пор коллектив из Удмуртии так и не смог набрать очков, расположившись на последнем месте в турнирной таблице. Вот и сегодня начало поединка для «Университета» выдалось не слишком удачным.  Динамовкам в стартовом отрезке особенно заметно давались быстрые отрывы и контратаки. В стремительных розыгрышах результативными действиями отмечались Арина Безбабных и Анастасия Шкитина. На исходе трети тайма пенальти точно исполнила Виктория Турусина. На последнем рубеже пару ярких спасений совершила голкипер Анна Верещак.
 
Совокупность факторов привела к тому, что команда Олега Кулешова к данному отрезку имела преимущество - 7:2. В середине первой половины ижевские гандболистки отличились трижды подряд, но могли и забросить и четвертый мяч, однако игроку «Университета» не хватило точности. Практически мгновенно Валентина Гончарова поразила ворота, а в конце второй десятиминутки Варвара Семина протаранила оборону соперниц и снова сделала отрыв в плюс пять.
 
Незадолго до перерыва наставник «Синары» взял тайм-аут. После полученных команд от своего тренера гостьи продолжили действовать уверенно в атаке. Семина, Шкитина и на последней минуте капитан Елизавета Дудкина благодаря своим точным попаданиям  оформили счет 14:8.  При этом можно отметить и проявленные старания гандболисток «Университета», которые, несмотря на разницу в классе, в эти 30 минут оказывали достойное сопротивление.
 
В начале второго тайма в составе «Динамо» свой вклад в победу внесла Алина Загороднева, набравшая три результативных действия на старте, в то время как хозяйки отличились с семиметрового и в результате успешно разыгранной контратаки. Отметилась у гостей также и Стефания Белолипецкая, недавно вернувшаяся после серьезной травмы и долгого восстановления.
 
К  середине второй половины преимущество волгоградок насчитывало десять мячей и вопрос о победителе был фактически решен.  В финальной десятиминутке отрыв только лишь увеличился.  Екатерина Долматова и Алина Загороднева реализовали большинство. А яркую точку во встрече поставили Варвара Семина, точно исполнившая пенальти в эффектном падении, а также две Анастасии - Чешева и Шкитина, разыгравшие красивую комбинацию, закончившуюся  прицельным и мощным броском. «Университет» смог под занавес поединка отметиться голом престижа.  Итог - 34:19 в пользу «Динамо-Синары».
 
Волгоградский клуб после двенадцати туров набрал 13 очков и продолжает погоню за первой шестеркой. Следующий матч бело-голубые проведут дома 13 ноября против «АГУ-Адыиф» из Майкопа. Начало игры традиционно в 18-30 ч.  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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