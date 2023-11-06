Волгоградские ватерполистки прошли в следующий этап чемпионата России





Ватерполистки волгоградского «Спартака» во втором туре предварительного этапа чемпионата России в Ханты-Мансийске одержали одну победу и потерпели два поражения. Но даже этого результата хватило красно-белым для прохода в следующий раунд турнира, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото ГАУ ДО ВО "СШ по ВВС "Спартак-Волгоград"

В первой игре подопечные Александра Гайдукова встречались с действующими чемпионками страны — «Динамо-Уралочкой» из Златоуста Челябинской области. И сразу, как и ожидалось, встретились с серьезным сопротивлением. Соперницы дважды выходили вперед, но оба раза волгоградки сравнивали счет благодаря усилиям Анастасии Федотовой и Ольги Лупиногиной.Однако уже до конца первой четверти бронзовые призеры недавнего Кубка России оторвались от оппоненток на три мяча и повели к перерыву 5:2. Увы, но и второй период остался за динамовским коллективом, cумевшим развить свое преимущество ещё на два очка. В третьей восьмиминутке красно-белые совершили рывок, забросив три мяча подряд. К сожалению, это не помогло догнать «Уралочку», которая ещё до заключительного перерыва забила дважды и снова увеличила отрыв. Финальный отрезок завершился результативной ничьей¨- 4:4. Итоговый счёт — 15:11 в пользу «Динамо». Лучшим бомбардиром в составе проигравших стала Анастасия Федотова, на счету которой четыре очка. На балл меньше заработала Полина Кириленко. Ольга Лупиногина оформила дубль.В втором поединке волгоградским ватерполисткам противостояли хозяйки этапа — «Югра». Коллектив из Ханты-Мансийска повел в счете сразу же, на что гостьи ответили попаданиями в цель Дарьи Герзанич, Ольги Лупиногиной и Наталии Бронниковой. Это позволило красно-белым получить преимущество в плюс два. Ещё до дебютного перерыва «Югра» сократила отставание до минимума, а во второй четверти соперницы поразили ворота друга друга по два раза.По итогам третьего периода «Спартак» и вовсе стал уступать, а ещё более сложной ситуация могла стать в заключительной восьмиминутке. При счете 8:7 в пользу хозяек голкипер волгоградского клуба Анна Сычева отразила пенальти. Успешные действия вратаря придали всей команде дополнительной энергии, которая помогла красно-белым до конца основного времени сравнять и перевести игру в серию пятиметровых. К сожалению, в решающих бросках точнее оказались ватерполистки «Югры» и они одержали итоговую победу с общим счётом 13:12. Ольга Лупиногина отличилась четыре раза в матче, а Дарья Герзанич и Анастасия Федотова набрали по три балла.В последней встрече тура «Спартак» не встретил серьезного сопротивления в противостоянии со второй командой «Динамо-Уралочки». В стартовом периоде Дарья Герзанич, Татьяна Толкунова и Анастасия Федотова отправили три безответных мяча. В оставшихся восьмиминутках клуб из Златоуста неизменно забивал по два гола, в то время как их соперницы продолжили куражиться и к окончанию поединка чувствовали достаточно уверенно и разгромили оппоненток — 17:6. На сей раз Татьяна Толкунова оказалась недосягаемой и набрала пять очков.После второго раунда предварительного этапа «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице и уже сейчас гарантировал проход в основную стадию чемпионата. В третьем туре подопечные Александра Гайдукова в середине ноября в Нижнем Новгороде встретятся с подмосковным «Штурмом-2002» и столичным «СКИФ-Восток».