В Волгограде на шлюзах из-за пробитой лодки утонул рыбак

Тело утонувшего нашли водолазы. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления.
Происшествия 05.11.2023 17:27
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05.11.2023 17:27
Тело утонувшего нашли водолазы. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления.
В Волгограде утонул 44-летний мужчина, который рыбачил вместе с женой на лодке. Как рассказала V102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, трагедия произошла сегодня, 5 ноября, между 6-м и 7-м шлюзами на Волго-Донском судоходном канале в Светлоярском районе.- Тело мужчины было обнаружено напротив одного из домов по ул. Жигулевская СНТ «Энергетик», - пояснили в следственном управлении. – Мужчина с супругой ночью выехали на рыбалку. В процессе ловли рыбы плавсредство стало идти ко дну из-за прокола. Рыбак скрылся под водой, а его жене удалось доплыть до берега.
Тело утонувшего нашли водолазы. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления.
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