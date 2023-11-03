Волгоградские пловцы завоевали 51 медаль на чемпионате ЮФО





В Астрахани накануне, 2 ноября, завершился чемпионат Южного федерального округа по плаванию, который стартовал 30 октября. Команда Волгоградской области завоевала 26 золотых, 15 серебряных и 10 бронзовых наград, сообщает V102.RU.







Только в заключительный день соревнований волгоградцы взяли 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали. Яна Курцева, летом нынешнего года выигравшая Кубок России по плаванию на открытой воде, триумфально выступила в заплыве 400 метров вольным стилем. Вслед за ней финишировала другая волгоградка Лали Панкратова. Кроме того, Курцева, являющаяся воспитанницей тренера Татьяны Манкевич, стала чемпионкой в составе команды в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Яна вместе со своими напарницами Маргаритой Абдулкеримовой, Серафимой Фокиной и Кристиной Кульдякиной показали лучшее время: 1 минута, 55 секунд и 70 сотых. Также Фокина и Кульдякина оставили за собой первые две позиции на пьедестале почета в заплыве 100 метров батерфляем.



Виктория Токарева завоевала бронзу на 200 метрах комплексным плаванием. На 50 метрах вольным стилем золото забрала Алена Ненашева, а вслед за ней расположилась Дарья Щепоткина.У парней на 50 метров вольным стилем не было равных Евгению Седову. Серебро - у Владислава Шанчука. 800 метров также вольным стилем выиграл Иван Моргун. А Егор Доломанов, Александр Шаркевич, Константин Малышев и Владислав Шанчук стали чемпионами в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Время чемпионов — 1 минута, 39 секунд и 37 сотых.Чемпионат Южного федерального округа является отборочным на российский турнир на короткой воде, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.