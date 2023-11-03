Спорт

Волгоградские пловцы завоевали 51 медаль на чемпионате ЮФО

Спорт 03.11.2023 12:19
0
03.11.2023 12:19


В Астрахани накануне, 2 ноября, завершился  чемпионат Южного федерального округа по плаванию, который стартовал 30 октября.  Команда Волгоградской области завоевала 26 золотых, 15 серебряных и 10 бронзовых наград, сообщает V102.RU.

Только в  заключительный день соревнований волгоградцы взяли 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медали. Яна Курцева, летом нынешнего года выигравшая  Кубок России по плаванию на открытой воде, триумфально выступила в заплыве 400 метров вольным стилем. Вслед за ней финишировала другая волгоградка Лали Панкратова. Кроме того, Курцева, являющаяся воспитанницей тренера Татьяны Манкевич, стала чемпионкой в составе команды в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Яна вместе со  своими напарницами  Маргаритой Абдулкеримовой, Серафимой Фокиной и Кристиной Кульдякиной показали лучшее время: 1 минута, 55 секунд и 70 сотых. Также Фокина и Кульдякина оставили за собой первые две позиции на пьедестале почета в заплыве 100 метров батерфляем.
 
Виктория Токарева завоевала бронзу на 200 метрах комплексным плаванием. На 50 метрах вольным стилем золото забрала Алена Ненашева, а вслед за ней расположилась Дарья Щепоткина.
 
У парней на 50 метров вольным стилем не было равных Евгению Седову.  Серебро - у Владислава Шанчука. 800 метров также вольным стилем выиграл Иван Моргун. А Егор Доломанов, Александр Шаркевич, Константин Малышев и Владислав Шанчук стали чемпионами в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Время чемпионов — 1 минута, 39 секунд и 37 сотых.
 
Чемпионат Южного федерального округа является отборочным на российский турнир на короткой воде, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.
 
На фото Всероссийской федерации плавания VK.com: Яна Курцева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
03.11.2023 16:23
Спорт 03.11.2023 16:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2023 08:15
Спорт 03.11.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2023 21:39
Спорт 02.11.2023 21:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2023 21:34
Спорт 31.10.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2023 10:19
Спорт 31.10.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2023 08:04
Спорт 31.10.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2023 18:41
Спорт 29.10.2023 18:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2023 07:30
Спорт 29.10.2023 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2023 07:26
Спорт 27.10.2023 07:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.10.2023 20:31
Спорт 26.10.2023 20:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.10.2023 21:04
Спорт 25.10.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2023 21:24
Спорт 24.10.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2023 18:55
Спорт 23.10.2023 18:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 22:56
Спорт 22.10.2023 22:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2023 18:24
Спорт 22.10.2023 18:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
В Котово в один день простятся с двумя погибшими на СВО бойцамиСмотреть фотографии
17:51
VK догнала по численности аудитории YouTube в России – big data Tele2Смотреть фотографии
17:26
В Волгограде наградили 12 ветеранов водоканала и 40 работников КонцессийСмотреть фотографии
17:11
Полиция взялась за воспитание терпимости в волгоградцахСмотреть фотографии
16:23
Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
ВТЗ получил комплексное экологическое разрешение на площадку размещения отходовСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде Renault врезался в столб и завалился на бок: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Главный озеленитель Волгограда Павел Целковский покинул свой постСмотреть фотографии
15:45
В центре Волгограда неожиданно запретили поворот с проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
14:57
Память о двух героях СВО увековечили на фасаде школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:43
«Красный Октябрь» начал автоматизированную выдачу средств индивидуальной защиты сотрудникамСмотреть фотографии
14:17
Андрей Бочаров вручил награды волгоградцам накануне Дня народного единстваСмотреть фотографии
13:45
Жители Волгограда винят в роковом прыжке двух девочек с крыши дома УК и соцсетиСмотреть фотографии
13:25
Волгоград и Тюмень обменялись опытом организации социального питанияСмотреть фотографии
12:52
«Пойдем пешком три километра?»: чиновников наказали за транспортные страдания жителей СНТ «Нефтяник»Смотреть фотографии
12:19
Волгоградские пловцы завоевали 51 медаль на чемпионате ЮФОСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде запускают новый автобус до железнодорожной больницыСмотреть фотографии
11:37
В троллейбусном депо Волгограда избавились от наследия СССРСмотреть фотографии
11:25
Большие планы на осень: Tele2 подготовила для волгоградцев новые предложенияСмотреть фотографии
11:14
Власти Волгоградской области закупают 133 тысячи новогодних подарков на 33 млн рублейСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде из больницы исчез 45-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:33
«Даже места свободные есть!»: жители юга Волгограда оценили работу новых автобусов №2 и №77Смотреть фотографииCмотреть видео
09:58
На тротуаре в Волгограде электросамокатчик сбил женщину и скрылсяСмотреть фотографии
09:32
ПСБ в Волгограде принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
08:49
При чем здесь Китай? Волгоградцы взяли штурмом барханы и степи на дерзком кроссовереСмотреть фотографии
08:24
Пережила ночь: стало известно о состоянии упавшей с 9-го этажа волгоградской школьницыСмотреть фотографии
08:15
Минспорт издал указ об уехавшем из Волгограда чемпионе мира по дзюдоСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде авиаперелеты подорожали еще на 13%Смотреть фотографии
21:39
«Динамо-Синара» 3 ноября в Волгограде поборется за третью победу подрядСмотреть фотографии
21:06
Состояние тяжелое: волгоградские врачи спасают упавшую с 9-го этажа школьницуСмотреть фотографии
 