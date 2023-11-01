Бросил умирать сестру. Дело волгоградского рецидивиста передали в суд

В Старополтавский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя села Харьковка, бросившего умирать собственную сестру. Как сообщает V102.RU, мужчина сел пьяный за руль и перевернулся на машине, после чего скрылся.

— Фигурант дела обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном мужчина полностью признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

По версии следствия, днем 15 августа 2023 года обвиняемый сел пьяным за руль автомобиля Chevrolet Niva. В салоне с ним находилась его 40-летняя сестра, которая оказалась в машине по своей воле. Мужчина передвигался по улице Советской в селе Харьковка, превысил скорость, выехал с дороги и опрокинулся.

Сестра мужчины получила травмы несовместимые с жизнью. Селянин после аварии смог выбраться из покореженного автомобиля и решил убежать. Впоследствии его задержали полицейские.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», фигурант дела ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. На момент совершения преступления мужчина нигде не работал. Санкция вменяемой статьи УК РФ в качестве максимума предусматривает до 12 лет колонии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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