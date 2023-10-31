В Волгограде засыпали песком место «автопровала»





В Волгограде сегодня, 31 октября, Концессии сообщили о засыпке песком котлована, в который накануне угодил незадачливый автолюбитель из Санкт-Петербурга. Напомним, мужчина в буквальном смысле уложил машину в коммунальную яму.

– Как только владелец извлек свой автомобиль из котлована, специалисты оперативно засыпали котлован песком, – сообщили в компании. – Вскоре подрядная организация восстановит и асфальт.

Накануне сообщалось, что автолюбитель, к счастью, не пострадал. При этом мужчина не высказывал претензий в адрес коммунальщиков и сетовал на собственную невнимательность.