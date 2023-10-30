В Тракторозаводском районе Волгограда жители дома № 22 по улице Дзержинского увидели с утра автомобиль в коммунальной яме. Как сообщает V102.RU, на месте происшествия вскоре оказались полицейские для опроса очевидцев происшествия.





Со слов очевидцев, мужчина на легковушке с номерами Санкт-Петербурга упал в яму при повороте.





— Мужчина заезжал на автомобиле в поворот, ограждения стояли не по контуру углов дома. По итогу машина упала в яму, которая была выкопана коммунальными службами, — рассказали свою версию местные жители.





На фото: огороженный Концессиями участок во дворе по улице Дзержинского

В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» в свою очередь заявили, что место ремонтных работ было ограждено по всем нормам и правилам.

— Участок проведения работ по адресу улица Дзержинского, 22 был огорожен в соответствии с требованиями безопасности. Также обращаем внимание, что данный участок находится не на проезжей части, а в непосредственной близости к дому, — пояснили в ресурсоснабжающей организации.





Сам водитель пострадавшей легковушки, которой, к слову, оказался иностранцем, пояснил корреспонденту «Высоты 102», что он «просто неудачно припарковался в два часа ночи».





Как сообщает журналист информагентства, водитель, собрав все заграждающие конструкции, после падения в яму, самостоятельно выбрался из заваленного на бок автомобиля. Помощь медиков ему не потребовалась.

В Концессиях утверждают, что мужчина после инцидента не заявлял никаких претензий.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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