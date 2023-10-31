Директор МУП ЖКХ «Заплавное» получил по приговору Ленинского суда два года условно за превышение должностных полномочий. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Сергей Бордюгов в период с 2020 года до марта 2023 года заключал от имени данного предприятия договоры аренды своего автомобиля и машины своей бывшей супруги. При этом учредителем - администрацией Заплавненского сельского поселения, согласие на заключение договоров аренды автомобилей с физическими лицами не давалось.



Более того, необходимость в аренде транспорта отсутствовала, поскольку на балансе МУП ЖКХ «Заплавное» имелись 3 легковых автомобиля, которые возможно было использовать для служебных целей. Всего из кассы МУП ЖКХ «Заплавное» таким способом Бордюгов незаконно получил порядка 130 тыс. рублей.



Вину в содеянном мужчина полностью признал и возместил причиненный ущерб. Приговор вступил в законную силу.



Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»