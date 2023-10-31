Спорт

Волгоградский «Спартак» продолжил победную серию в Санкт-Петербурге

Спорт 31.10.2023 10:19
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31.10.2023 10:19


Ватерполисты волгоградского «Спартака» начали свою новую победную серию в Суперлиге, в пятом туре дважды одолев «Балтику» из Санкт-Петербурга на выезде со счетом 12:6 и 9:7, сообщает V102.RU.

Красно-белые чуть более недели назад после успеха в первой игре во втором матче уступили в родных стенах астраханскому «Динамо-СШОР» в серии пенальти. А «Балтика» подходила к отчетным встречам в роли лидера турнира. Поэтому противостояние в бассейне ожидалось крайне любопытным. 

Гости в стартовом поединке, который состоялся 28 октября, начали с места в карьер.  Благодаря заброшенным мячам Тимура Шайхутдинова, Михаила Рудая и Сергея Буланаева подопечные Владимира Карабутова достаточно уверенно оторвались от соперника. Но при этом питерский коллектив не ушел без результативных действий до дебютного перерыва, успев один раз отличиться.

Во втором периоде спартаковцы сделали весомую заявку на итоговый успех, трижды поразив ворота «Балтики». Одновременно с этим оборона волгоградцев действовала надежно и не позволила ни разу забросить команде из Северной столицы. Даже большой перерыв не сильно помог хозяевам приблизиться к оппонентам.

Третья восьмиминутка осталась в очередной раз за красно-белыми, которые набрали два результативных балла, а их противники забросили лишь однажды. В то же время заключительный отрезок выдался сверхголевым на радость зрителям. Оба клуба поразили ворота друг друга по четыре раза. Под занавес матча балтийцы сократили отставание, но на итоговый результат это уже никак не повлияло. 12:6 —  заслуженная виктория «Спартака».

Повторный поединок, состоявшийся на следующий день, выдался более интригующим. Хотя первую четверть опять выиграли красно-белые. Тимур Шайхутдинов и Сергей Буланаев проявили свои бомбардирские качества. Однако «Балтика» в середине игры вышла вперед — 3:2. В третьей четверти действующие чемпионы страны вернули преимущество, забросив два безответных мяча.

После последнего перерыва болельщики снова наслаждались обилием результативных действий с двух сторон. Питерские ватерполисты, как и ранее, отличились четыре раза в заключительной восьмиминутке. К счастью,  игроки «Спартака» отметились пятью точными попаданиями и увеличили итоговый отрыв. Результат — 9:7 и  повторная виктория волгоградцев, которые, победив в пятом туре, теперь занимают третье место в турнирной таблице. При этом красно-белые имеют две встречи в запасе с казанским «КОС-Синтезом», которые состоятся в середине ноября.

3 и 4 ноября подопечные Владимира Карабутова встретятся в родном бассейне с подмосковным «Штурмом-2002». 

Фото: ГАУ ДО ВО "СШ по ВВС "Спартак-Волгоград" VK.com

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