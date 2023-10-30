В Волгограде на бухгалтера и сотрудников МУП ДСЭР завели дело по факту махинаций

На основе материалов регионального УФСБ России в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера и пятерых сотрудников муниципального предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района (МУП ДСЭР) по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц, с использованием служебного положения в крупном размере – ч.3 ст.159 УК РФ.

На сегодня известно, что бухгалтер МУПа подозревается в организации преступной схемы. Так, в частности, женщина, по версии правоохранительных органов, предложила сотрудникам получать завышенные дополнительные выплаты при условии, что часть денег они будут отдавать ей. Таким образом работники официально каждый месяц получали от 20 до 30 тысяч рублей. В общей сложности ущерб предприятию составил три миллиона рублей.

Уголовное дело по материалам УФСБ возбуждено СУ СК России по Волгоградской области.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»