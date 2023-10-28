Грузовик с 400 кг раков задержали на посту ДПС под Волгоградом

Полицейские проверяют легальность перевозки 400 килограммов речных раков в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, грузовой автомобиль Ford Transit под управлением 25-летнего водителя был остановлен накануне, 27 октября, на посту ДПС в Калачевском районе.





- В ходе осмотра инспекторы ДПС обнаружили 42 мешка с речными раками, весом около более 400 кг, - сообщили в главке.

Водитель-экспедитор из Саратовской области, который был за рулем грузовика, не смог предъявить документы, подтверждающие легальность вылова и перевозки водных биологических ресурсов.

По данному факту проводится проверка.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области