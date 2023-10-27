В Волгоградской области ночью локомотив снес легковушку

В Калачевском районе Волгоградской области накануне на ж/д пути выехала легковушка. Как сообщает V102.RU, машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.
— Инцидент произошел в 22.30 на перегоне Мариновка-Донская, — рассказали информагентству в пресс-службе Приволжской ЖД. — Автолюбитель выехал на ж/д переезд перед приближавшимся маневровым локомотивом.
Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал. Происшествие никак не повлияло на график движения поездов.
Фото: архив ИА «Высота 102»