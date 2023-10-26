Экология

Волгоградская область за пять лет оздоровит на своей территории 55 водоемов

Экология 26.10.2023 16:26
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26.10.2023 16:26


Программу сохранения водоемов Волгоградской области на 2025-2030 годы одобрили на Бассейновом совете Нижневолжского бассейнового округа, который заседал сегодня, 26 октября, в Самаре. Об этом V102.RU сообщили в администрации региона.

Как ранее сообщалось, волгоградский регион подготовил свои предложения для включения в новый федеральный проект «Оздоровление водных объектов», стартующий с 2025 года. Губернатор Андрей Бочаров назвал их достойными, поясняя, что они касаются важных вопросов развития рек Волжского и Донского бассейнов. После обсуждения на Бассейновом совете Нижневолжского бассейнового округа предложения региона должны утвердить Росводресурсы и Правительство РФ.

- В рамках нового водного проекта планируется восстановить еще 55 водных объектов региона, — пояснил председатель обалстного комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Алексей Сивокоз. — Из них 32 — в Волжском бассейне, 23 — в Донском. Общая протяженность расчистки составит порядка 780 км. В новую программу также запланировано включить реализацию масштабного губернаторского проекта по строительству комплекса ГТС для обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Это повысит экологическую защищенность территории, создаст дополнительные стимулы для развития сельского хозяйства, позволит организовать новые рекреационные зоны.

Помимо этого, по словам Сивокоза, в пойме и Донском бассейне возведут 74 водопропускных сооружения. 

Волгоградская область активно ведет работу по восстановлению и сохранению водных объектов на своей территории. Так, только в Волго-Ахтубинской пойме оздоровление прошли 48 ериков и озер, построены 50 ВПС. В текущем году продолжается расчистка еще 29 водных объектов, строительство 14 ВПС. К концу 2024-го число восстановленных объектов поймы достигнет 93, новых ВПС — 74.

На федеральном уровне утвержден план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. В Волгоградской области уже проведена инвентаризация водных объектов с целью определения потребности в их расчистке.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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