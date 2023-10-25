В Волгограде женщину снесла со спины иномарка на островке безопасности: видео

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 25 октября, в 10.54 пенсионерку снесли на островке безопасности. Как сообщает V102.RU, на пожилую женщину со спины наехала иномарка с московскими номерами.

— По предварительной информации, 47-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan напротив дома № 71/11 по улице Еременко наехал на 74-летнюю пенсионерку, находившуюся на островке безопасности, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пешеход с травмами доставили в больницу. На место выезжал экипаж городской ГАИ. По факту ДТП инициировано административное расследование.

Судя по кадрам с уличных камер видеонаблюдения, на машине, сбившей пожилую женщину, были московские номера. Водитель сразу же вышел из машины и подошел к лежавшей на асфальте женщине.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о максимальной концентрации во время управления транспортом. Даже мимолетное отвлечение от дорожной ситуации может привести к непоправимым последствиям.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области