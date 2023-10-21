В «Каустике» накануне, 20 октября, произошли кадровые перестановки. На пост главного тренера заступил Дмитрий Константинович Бочарников. Он сменил бывшего наставника Рафаэля Самитова, который переведен на должность ассистента нового рулевого волгоградской команды, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Перемены назрели в результате неудачного старта «химиков» в этом чемпионате. Минувшей весной «Каустик» завоевал путевку в элитный дивизион под руководством Самитова и спустя год вернулся в Суперлигу. Однако переход на более высокий уровень оказался на данный момент разочаровывающим.

Волгоградские гандболисты потерпели шесть поражений во всех стартовых турах. Они логично замыкают турнирную таблицу из двенадцати коллективов, не набрав ни одного балла. Отметим, что Бочарников ранее уже возглавлял «химиков». Назначение нового-старого главного тренера официальному сайту клуба прокомментировал вице-президент «Каустика» Владимир Толкачёв.

— Руководством клуба было принято решение о назначении главным тренером основной команды «Каустик» Дмитрия Константиновича Бочарникова. Учитывая большой опыт и определённые заслуги Дмитрия Константиновича, мы рассчитываем, что он привнесёт своё видение, усилит тренировочный процесс и, соответственно, усилит наши тренерские позиции. Исходя из этого мы рассчитываем, что команда перегрузится , потому что концепция Дмитрия Бочарникова будет немного отличаться от той концепции, которая была ранее в тренировочном процессе, что должно привести к улучшению результатов в чемпионате, - заявил он.

- Касательно причины смены главного тренера, то она понятна и видна, команда не показывает результат и соответственно не набирает очки, также руководство не удовлетворено содержанием игры. Утверждать, что Рафаэль Самитов не справился я не буду, просто возможно он совершил просчёты, где-то ему не хватило опыта руководства командой именно в высшем дивизионе. Для этого мы решили назначить главным тренером Дмитрия Константиновича, учитывая его богатый опыт. Он был тренером разного уровня и много лет возглавлял главную команду, мы надеемся, что все просчёты и ошибки будут устранены и команда начнёт показывать результат. Руководство клуба очень на это рассчитывает и в ближайшем будущем ждём новых побед, — подытожил Толкачёв.

Следующий матч в чемпионате «Каустик» проведет 25 октября на выезде в Снежинске Челябинской области с местным «Динамо-Сунгуль». А 14 ноября в Волгоград приедут бронзовые призеры прошлой Суперлиги «Чеховские медведи» из Подмосковья.

Фото: Гандбольный клуб «Каустик»