Экология

Судьба знаменитой астраханской воблы взволновала ученых

Экология 19.10.2023 20:38
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19.10.2023 20:38


В Астраханской области могут запретить любительский и промышленный лов воблы на ближайшие пять лет. С таким предложением выступила накануне замдиректора по науке ФГБУН Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук, доктор биологических наук Анна Кудрявцева. Об этом сообщает телеканал «Астрахань 24» со ссылкой на ТАСС. 

Заявление Кудрявцевой прозвучало на спутнике Конгресса молодых ученых, посвященном проблемам восстановления и сохранения запасов водных биоресурсов Волго-Каспийского бассейна и мониторингу качества атмосферного воздуха. Ученая заверила, что знаменитая астраханская вобла находится под угрозой исчезновения.  

Запрет на лов воблы на пять лет, считает замдиректора института, позволит восстановить промысловый запас рыбы, который сейчас опустился до критического уровня в 20 тысяч тонн.

– Если запасы будут снижаться дальше, то это приведет к вымиранию вида, – утверждает специалист. 

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