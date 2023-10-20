Это неконкурентно: пожарным из Котово предложили только один внедорожник за 4,3 млн рублей

Закупка китайского внедорожника марки Haval H9 за 4,3 миллиона рублей, которую проводило ФГБУ «11 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области», признана несостоявшейся.

- Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка, - говорится итоговом протоколе.

Отметим, что в данном случае вариантов финала немного. Заказчик либо подпишет договор с единственным победившим продавцом или организует новый тендер. Какой из этих вариантов выберет ФГБУ пока неизвестно.

Как ранее сообщало информагентство, в начале октября пожарные объявили закупку новенького внедорожника китайского производителя не ранее 2023 года выпуска. Согласно технической документации, Haval H9 должен быть белого или серого цвета в максимальной комплектации, с автоматической коробкой передач, с системой климат-контроля, подогревом передних сидений, обогревом лобового и заднего стекол, системой выбора режима движения и прочее.

В 2014 году ФГБУ «11 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области», расположенный в Котово, хотел приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, но закупка была отменена.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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