Борьба с коррупцией

Это неконкурентно: пожарным из Котово предложили только один внедорожник за 4,3 млн рублей

Борьба с коррупцией 20.10.2023 08:22
0
20.10.2023 08:22


Закупка китайского внедорожника марки Haval H9 за 4,3 миллиона рублей, которую проводило ФГБУ «11 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области», признана несостоявшейся.

- Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка, - говорится итоговом протоколе.

Отметим, что в данном случае вариантов финала немного. Заказчик либо подпишет договор с единственным победившим продавцом или организует новый тендер. Какой из этих вариантов выберет ФГБУ пока неизвестно.

Как ранее сообщало информагентство, в начале октября пожарные объявили закупку новенького внедорожника китайского производителя не ранее 2023 года выпуска.  Согласно технической документации, Haval H9 должен быть белого или серого цвета в максимальной комплектации, с автоматической коробкой передач, с системой климат-контроля, подогревом передних сидений, обогревом лобового и заднего стекол, системой выбора режима движения и прочее.

В 2014 году ФГБУ «11 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области», расположенный в Котово, хотел приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, но закупка была отменена.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Читайте по теме:

Пожарные в Волгоградской области «положили глаз» на китайский внедорожник за 4,3 миллиона

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
10.10.2023 10:49
Борьба с коррупцией 10.10.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.10.2023 11:24
Борьба с коррупцией 06.10.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.10.2023 13:55
Борьба с коррупцией 03.10.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.10.2023 10:44
Борьба с коррупцией 03.10.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2023 11:33
Борьба с коррупцией 27.09.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.09.2023 16:41
Борьба с коррупцией 26.09.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2023 18:26
Борьба с коррупцией 22.09.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2023 16:54
Борьба с коррупцией 22.09.2023 16:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.09.2023 16:17
Борьба с коррупцией 19.09.2023 16:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.09.2023 10:16
Борьба с коррупцией 19.09.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.09.2023 18:26
Борьба с коррупцией 18.09.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.09.2023 12:43
Борьба с коррупцией 16.09.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.09.2023 14:54
Борьба с коррупцией 15.09.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.09.2023 15:34
Борьба с коррупцией 13.09.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.09.2023 09:58
Борьба с коррупцией 13.09.2023 09:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:07
Честное слово – они поехали! Волгоградцы пропустили запуск скоростного трамваяСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области ГАЗ в станице задавил 60-летнего рабочегоСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде нашли пропавшего 8 октября в Жилгородке охранникаСмотреть фотографии
09:47
ФСБ задержала возле Волжской ГЭС троих мужчин с подводным снаряжениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
«Отстреливался до последнего»: в Волгограде назовут улицу в честь Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
08:55
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%Смотреть фотографии
08:22
Это неконкурентно: пожарным из Котово предложили только один внедорожник за 4,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:02
Волгоградцы остановили строительство незаконной стоянки под своими окнамиСмотреть фотографии
21:57
Расписание электричек меняют в Волгоградской области из-за ремонта ж/д путейСмотреть фотографии
21:24
ЦГМС: в Волгоградской области к концу недели зарядят дождиСмотреть фотографии
21:00
Обидная ничья: «Динамо-Синара» поделило очки с клубом из МайкопаСмотреть фотографии
20:38
Судьба знаменитой астраханской воблы взволновала ученыхСмотреть фотографии
20:33
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области подстегнул слабый рубль и дорогая нефтьСмотреть фотографии
20:06
Сотрудник маркетплейса наловчился дурачить доверчивых покупателейСмотреть фотографии
19:50
Именем Алексея Нагина назовут новую улицу в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:46
Упавшему с лошади волгоградцу потребовалась срочная трепанацияСмотреть фотографии
18:15
Семьям погибших в СВО волгоградцев вручили 12 орденов МужестваСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде осудили пятерых военных, откупившихся от участия в СВОСмотреть фотографии
17:10
Свершилось, но есть подвох: в Волгограде 20 октября запустят скоростной трамвай до ВГТЗСмотреть фотографии
16:34
Досрочные выборы пройдут 20-22 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Почетным волгоградцам дадут по 100 тысяч рублей на похороныСмотреть фотографии
15:39
Волжанин перевел жителям бедного Кот-д'Ивуара 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
15:13
Названа компания, взявшая в Волгограде 11,8 млрд за автобусные перевозкиСмотреть фотографии
14:54
Межрайонную прокуратуру в Волгоградской области возглавил прокурор из ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде подозрительный водитель устроил езду по тротуаруСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде из Колпинской балки волонтеры и экокот вывезли самосвал мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Вице-премьер Григоренко проехал первым по обновленной линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Эльтонской школе присвоят имя погибшего на СВО Каната МукатоваСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом ввели карантин и изымают свиней из-за вспышки АЧССмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине гранатометчикомСмотреть фотографии
 