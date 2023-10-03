Борьба с коррупцией

Пожарные в Волгоградской области «положили глаз» на китайский внедорожник за 4,3 миллиона

Борьба с коррупцией 03.10.2023 13:55
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03.10.2023 13:55


Федеральное государственное бюджетное учреждение «11 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области» объявило закупку внедорожника, но на этот раз не японского, а китайского производителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость закупки - чуть более 4,3 миллиона рублей. 

Согласно технической документации, ведомство хочет приобрести белый или серый внедорожник марки Haval H9 не ранее 2023 года выпуска. Автомобиль должен быть в максимальной комплектации, с автоматической коробкой передач, с системой климат-контроля, подогревом передних сидений, обогревом лобового и заднего стекол, системой выбора режима движения и прочее.

Напомним, что в 2014 году этот отряд противопожарный охраны, расположенный в Котово, хотел приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, но закупка была отменена.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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