Федеральное государственное бюджетное учреждение «11 отряд ФПС ГПС по Волгоградской области» объявило закупку внедорожника, но на этот раз не японского, а китайского производителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость закупки - чуть более 4,3 миллиона рублей.

Согласно технической документации, ведомство хочет приобрести белый или серый внедорожник марки Haval H9 не ранее 2023 года выпуска. Автомобиль должен быть в максимальной комплектации, с автоматической коробкой передач, с системой климат-контроля, подогревом передних сидений, обогревом лобового и заднего стекол, системой выбора режима движения и прочее.

Напомним, что в 2014 году этот отряд противопожарный охраны, расположенный в Котово, хотел приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, но закупка была отменена.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»