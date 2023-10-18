Губернатор Волгоградской области 18 октября после инспекции дома №9 на ул. Титова, пострадавшего при взрыве бытового газа в апреле текущего года, заявил о намерении властей выделить собственникам квартир деньги на покупку новых квадратных метров. По словам Андрея Бочарова, здание не подлежит восстановлению из-за сильных повреждений несущих конструкций. Глава региона заверил, что выплаты начнутся в ближайшее время. Это, сообщает ИА «Высота 102», он отдельно обговорил и с жильцами.

Спонтанное общение Бочарова и волгоградцев состоялось возле пострадавшего здания.





– По данному вопросу [выделения средств] у нас будет создана рабочая группа непосредственно под руководством главы Волгограда Владимира Марченко. Средства будут перечислены в ближайшее время – как только мы поймем, какой объем средств необходим, – заверил горожан глава региона. – Мы понимаем, что город таких денег по щелчку не найдет – все расписано до конца года.

По словам Бочарова, решение о выделении денег собственникам пострадавших квартир было принято сегодня – в ходе инспекции.

– Владимир Васильевич [Марченко] обратился – и сегодня мы собрались здесь со специалистами, которые подробно рассказали о рисках. Решение принято, – резюмировал он. – К сожалению, это не первый наш такой проблемный вопрос. Людям надо помогать. Будем помогать – в беде не оставим.

Жительница пострадавшего дома Ольга Соловьева, в свою очередь, отметила, что здесь выросла не только она, но и ее дети. По словам женщины, решиться на переезд семье непросто.

– В этом доме живу с рождения, еще родители строили дом хозспособом. Сейчас здесь живет мой сын — поколения, конечно, здесь выросли. Решение о расселении хоть и непростое, но мы понимаем, что дом аварийный и над нами будет постоянная угроза даже в случае восстановления. Поэтому мы принимаем это решение, верим, что нас не бросят в этой ситуации, – сказала женщина.

– Мы вас в беде не оставим, – повторил в ответ Андрей Бочаров.