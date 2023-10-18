



Жильцам дома №9 на ул. Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда, пострадавшего при взрыве бытового газа, предоставят выплаты на приобретение нового жилья. Об этом сегодня, 18 октября, заявил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Губернатор и глава города Владимир Марченко в сопровождении сотрудников МЧС побывали в здании.

По словам Андрея Бочарова, дом после происшествия не подлежит восстановлению.

– Как ни сложно об этом говорить, но это факт. Воздействие взрыва на несущие конструкции не позволяет нам обеспечить в будущем безопасность людей – будет угроза обрушения, – сказал глава Волгоградской области. – Мы занимались этим вопросом, привлекали различных специалистов. И сегодня решение однозначное и пересматривать его не будем: дом будет расселен. Волгограду будет оказана финансовая поддержка в решении этой задачи.

Андрей Бочаров подчеркнул, что жильцам предоставят компенсацию исходя из рыночной стоимости жилья в этом районе города. При этом он дал понять, что обещания будут выполнены при любых обстоятельствах. И работа начнется в ближайшее время.

– Разрушение конструкции произошло по вине конкретных лиц, и по всем требованиям за их счет должно быть и расселение. Но мы понимаем, что таких средств у них нет. И те, кто проживает здесь, не виноваты, что оказались в такой сложной ситуации. Людей мы не бросим, окажем всю помощь и поддержку — мы не видим другого решения вопроса, — сказал он.

Напомним, что взрыв газа прогремел в доме №9 на ул. Титова рано утром 21 апреля. В результате происшествия полностью разрушенными оказались две квартиры пятиэтажки, небезопасными для проживания признали все жилые помещения подъездов № 3 и № 4. Жильцам властями было предложено маневренное жилье, часть жильцов предпочли разместиться у родственников. По информации администрации Волгограда, владельцам пострадавших квартир произведены выплаты за утраченное имущество.