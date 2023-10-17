Федеральные новости

Отсрочку от призыва в армию в РФ предлагают давать сельским врачам и учителям

Федеральные новости 17.10.2023 21:40
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17.10.2023 21:40


В Госдуму РФ внесен законопроект об отсрочке от призыва в армию сельским врачам и учителям. Об этом, как передает V102.RU, сообщил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

- Получаю многочисленные письма от граждан из самых разных регионов, - пояснил депутат. - Они отмечают, что во многих небольших населенных пунктах наблюдается острая нехватка врачей и учителей, и их уход в армию создает там массу проблем.

Миронов привел данные Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, согласно которым в России не хватает около 26,5 тысячи врачей и 50 тысяч работников среднего медицинского персонала. В российских школах, как утверждают эксперты, не хватает около 250 тысяч учителей. 

- Конечно же, хуже всего ситуация в сельской местности. Там каждый специалист на вес золота, и если приехавшего по распределению врача заберут на службу в армию, то люди остаются без медицинской помощи до приезда по распределению другого специалиста. С учетом острой нехватки кадров появление нового медика они могут ждать месяцами, - отметил Миронов.

Отсрочка от призыва в армию для таких специалистов, по мнению депутата, поможет решить эту социальную и кадровую проблему.

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