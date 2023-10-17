Здравоохранение

Жителей Волгоградской области поражают три вида вирусов

Здравоохранение 17.10.2023 17:03
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17.10.2023 17:03


В Волгоградской области в настоящее время циркулируют три вида вирусов, кроме гриппа. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

- По результатам мониторинговых исследований определены циркулирующие вирусы не гриппозной этиологии: в большей степени - риновируса, а также бокавируса и SARS-CoV-2, - уточнили в ведомстве.

Число заболевших ОРВИ в регионе снизилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Коронавирус выявлен у 60 человек. По результатам генетического секвенирования в области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».

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