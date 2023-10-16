В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 16 октября, стало известно о порче новых арт-объектов, установленных на площади Комсомольской. По информации горожан, неизвестные оторвали лапы двум сусликам – фигуркам, появившимся здесь сравнительно недавно, но уже облюбованным волжанами.

– Эти суслики так полюбились детишкам. Кем надо быть, чтобы совершить такое? – задаются вопросом в социальных сетях жители Волжского.

– За такое надо руки самим отрывать, – продолжают разгневанные волжане.

В администрации Волжского, в свою очередь, сообщают, что по данному факту уже подано заявление в полицию.

– Сотрудники управления капитального строительства уже направили заявление в полицию. Специалисты ведут поиски злоумышленников, – говорится в официальном сообщении мэрии города-спутника.

В администрации обращаются к совершившим столь неприятный поступок: «Уважаемые недоохотники за металлом! Напоминаем, что суслики – это композитный материал. Никакой ценности, помимо духовных и просветительских они не представляют!».

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что заявление о порче арт-объектов поступило в местный отдел полиции. Проводится проверка.