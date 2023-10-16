Двое волгоградцев в один день погибли под колесами грузовиков

В Волгоградской области двое мужчин скончались под колесами грузовиков. Как стало известно V102.RU, оба инцидента произошли в Урюпинском районе.

— Утром после планерки водители получали путевки на производственной базе «Георгиевское» в станице Добринка. Один из них сел в ГАЗ-5314, начал сдавать назад, чтобы выехать, и в этот момент прижал 56-летнего водителя, который стоял у самосвала ГАЗ САЗ-35071. Пострадавший был в сознании, его госпитализировали в больницу. В эти же сутки он скончался в Урюпинской ЦРБ, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — За рулем ГАЗа был 47-летний мужчина.

По сведениям ИА «Высота 102», возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Аналогичный случай произошел в хуторе Забурдяевском при выгрузке зерна.

— Водитель на КАМАЗе сдавал назад по эстакаде механизированного тока и переехал 60-летнего мужчину, который скончался на месте, – уточнил источник. — Погибшим оказался один из местных жителей, приходивший забирать остатки зерна для домашней скотины.

По факту также возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Не исключено, что в обоих случаях, водители не убедились в безопасности маневров и пренебрегли ПДД.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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