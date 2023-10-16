Происшествия

Двое волгоградцев в один день погибли под колесами грузовиков

Происшествия 16.10.2023 11:47
0
16.10.2023 11:47


В Волгоградской области двое мужчин скончались под колесами грузовиков. Как стало известно V102.RU, оба инцидента произошли в Урюпинском районе. 

— Утром после планерки водители получали путевки на производственной базе «Георгиевское» в станице Добринка. Один из них сел в ГАЗ-5314, начал сдавать назад, чтобы выехать, и в этот момент прижал 56-летнего водителя, который стоял у самосвала ГАЗ САЗ-35071. Пострадавший был в сознании, его госпитализировали в больницу. В эти же сутки он скончался в Урюпинской ЦРБ, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — За рулем ГАЗа был 47-летний мужчина. 

По сведениям ИА «Высота 102», возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Аналогичный случай произошел в хуторе Забурдяевском при выгрузке зерна. 

— Водитель на КАМАЗе сдавал назад по эстакаде механизированного тока и переехал 60-летнего мужчину, который скончался на месте, – уточнил источник. — Погибшим оказался один из местных жителей, приходивший забирать остатки зерна для домашней скотины. 

По факту также возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Не исключено, что в обоих случаях, водители не убедились в безопасности маневров и пренебрегли ПДД. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Под Волгоградом тракторист раздавил женщину, которую перевозил в ковше

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.10.2023 10:30
Происшествия 16.10.2023 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 09:15
Происшествия 16.10.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 19:51
Происшествия 15.10.2023 19:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 19:10
Происшествия 15.10.2023 19:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 10:31
Происшествия 15.10.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 09:53
Происшествия 15.10.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2023 21:08
Происшествия 14.10.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2023 18:03
Происшествия 14.10.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2023 12:06
Происшествия 13.10.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 22:02
Происшествия 12.10.2023 22:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 15:32
Происшествия 12.10.2023 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 14:01
Происшествия 12.10.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 12:55
Происшествия 12.10.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 09:54
Происшествия 12.10.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 08:45
Происшествия 12.10.2023 08:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:17
Волгоградский офицер награжден медалью Суворова за мужество в боюСмотреть фотографии
14:52
Волгоград продует сногсшибательным ледяным ветромСмотреть фотографии
14:28
Чиновники Волгограда уже определились с местом для новогодней елкиСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде за перевозку пассажиров на 6 автобусах заплатят 11,8 млрд рублейСмотреть фотографии
13:04
Житель Михайловки пытался заживо сжечь в квартире нового знакомогоСмотреть фотографии
12:43
Перебравшему с алкоголем волгоградцу могут запретить ходить на футболСмотреть фотографии
11:47
Двое волгоградцев в один день погибли под колесами грузовиковСмотреть фотографии
11:45
Волгоградские ватерполисты обыграли дважды московский клубСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области 16 октября начались проблемы с телесигналомСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде 1,5-годовалый малыш выпал с пятого этажаСмотреть фотографии
10:22
Радиотерапевтический корпус для онкобольных готов к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Убежавшая из дома босиком волгоградка попала на камерыСмотреть фотографии
09:15
«Надеемся, на темпах не отразится»: в Котовском районе при ремонте водовода пробили нефтяную трубуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградская область заняла 72-ое место в рейтинге доходов населенияСмотреть фотографии
21:40
Облкомприроды разрешили убить 10 бобров в охотзаказнике под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:51
Смяло, как банку: семь человек пострадали в крупной аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Опять без победы. «Ротор» закончил матч с «Волгой» в Волгограде ничьей - 1:1Смотреть фотографии
19:10
Колонна байкеров встала на съезде у «танцующего» моста в Волгограде после ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
«О них мечтал любой мальчишка»: волгоградец собрал коллекцию легендарных машинок СССРСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде ждут заявлений от кандидатов на пост главы фонда капремонтаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде растет число подключенных к теплу домовСмотреть фотографии
16:56
Скончался бывший вратарь волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:50
Учения по борьбе с саранчой пройдут 2 ноября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
«Больно и обидно до слёз»: под Волгоградом снесли старое здание ж/д станцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом сельских детей вынуждают ходить 8 км пешком в школуСмотреть фотографии
13:00
Волгоградские врачи спасли 2-летнего малыша, выпившего яд от насекомыхСмотреть фотографии
12:36
Чиновникам в Волгоградской области приказали усилить информработу с населениемСмотреть фотографии
11:08
56 лет назад на Мамаевом кургане в Волгограде открыли мемориал с «Родиной-матерью»Смотреть фотографии
10:31
«Ушла босиком»: в Волгограде пропала 24-летняя девушкаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде водитель «Волги» сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
 