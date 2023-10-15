Крупное ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадали семь человек, произошло сегодня, 15 октября, в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили в станции скорой медицинской помощи, на место ДТП оперативно выехали три бригады скорой помощи.

- Из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадало и травмировалось несколько человек, среди которых были дети, - рассказали медики.





По предварительной информации, на 543 км трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» вблизи села Антиповка в Камышинском районе столкнулись «ВАЗ-2110» и «Лада Веста». В результате пострадали семь человек – оба водителя и пассажиры обеих машин. Среди пострадавших есть дети 2010 и 2015 года рождения. Их доставили в детское отделение городской больницы Камышина.

Как минимум двое взрослых после осмотра от госпитализации отказались.





В облздраве уточнили, что всего были госпитализированы четыре человека - это ребенок, две женщины 44 и 22 лет, а также 52-летний мужчина.





- Все пострадавшие госпитализированы в ГБУЗ «ЦГБ г. Камышина», продолжается обследование и оказание медицинской помощи. Привлекались 4 бригады СМП Филиала №2 г. Камышина ГБУЗ «КССМП», - сообщили в облздраве.

Фото: ГБУЗ «КССМП»