Происшествия

Смяло, как банку: семь человек пострадали в крупной аварии в Волгоградской области

Происшествия 15.10.2023 19:51
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15.10.2023 19:51


Крупное ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадали семь человек, произошло сегодня, 15 октября, в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили в станции скорой медицинской помощи, на место ДТП оперативно выехали три бригады скорой помощи.

- Из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадало и травмировалось несколько человек, среди которых были дети, - рассказали медики.


По предварительной информации, на 543 км трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» вблизи села Антиповка в Камышинском районе столкнулись «ВАЗ-2110» и «Лада Веста». В результате пострадали семь человек – оба водителя и пассажиры обеих машин. Среди пострадавших есть дети 2010 и 2015 года рождения. Их доставили в детское отделение городской больницы Камышина.

Как минимум двое взрослых после осмотра от госпитализации отказались. 


В облздраве уточнили, что всего были госпитализированы четыре человека - это ребенок, две женщины 44 и 22 лет, а также 52-летний мужчина.


- Все пострадавшие госпитализированы в ГБУЗ «ЦГБ г. Камышина», продолжается обследование и оказание медицинской помощи. Привлекались 4 бригады СМП Филиала №2 г. Камышина ГБУЗ «КССМП», - сообщили в облздраве.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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