Спорт

Нужен перелом. «Ротор» в Волгограде сыграет с «Волгой» 15 октября

Спорт 14.10.2023 21:27
0
14.10.2023 21:27


Волгоградский «Ротор» завтра, 15 октября, в 17-00 ч. начнет домашнюю игру против ульяновской «Волги» во Второй лиге дивизиона «А» группы «Золото», сообщает V102.RU. С этого матча начнется решающий отрезок сезона.

После выездного поражения от «Краснодара-2» 1:3 на выезде в прошлом туре подопечные Сергея Попкова позволили «молодым бычкам» оторваться от себя уже на 8 очков в турнирной таблице. За пять туров до конца осеннего этапа кубанский клуб набрал 25 баллов и единолично лидирует. Следом за ними идут «Чайка» из Песчанокопского и как раз ближайший соперник волгоградцев - ульяновская «Волга». У них по 20 очков. «Ротор» вместе с брянским «Динамо» и «Муромом» находятся от данных двух команд на расстоянии ровно одной победы.

Прошлая встреча сине-голубым совсем не удалась. После гола Даниила Арсентьева на четвертой минуте краснодарские футболисты большую часть времени играли первым номером. До перерыва хозяева отличились дважды при полном контроле хода игры. По возвращению из раздевалок гости стали раскрываться, но подопечные Николая Писарева в середине второй половины отправили третий мяч в сетку ворот Сергея Самка, сделав свою итоговую победу более убедительной.

Стоит отметить, что это был уже второй выездной поединок подряд, который не получился у волгоградцев. Двумя неделями ранее «Ротор» при таком же неубедительном уровне футбола с разгромным счетом 0:3 в гостях проиграл своему конкуренту за попадание в шестерку сильнейших, которая весной продолжит борьбу за выход в Первую лигу — «Уфе».


В прошлом круге сине-голубые одолели «Волгу» со счетом 2:1. Забитыми голами в составе победителей отметились защитники Сергей Зуйков и Алексей Никитин. Данная встреча оказалась дебютной для Сергея Попкова на посту главного тренера волгоградского клуба. Всего «Ротор» под руководством нынешнего наставника выиграл семь раз, дважды уступил и столько же раз разошелся миром со своими соперниками. При этом на Волгоград Арене хозяева одержали уже четыре виктории подряд с учетом кубковых противостояний с «Легионом» и «Аланией».

В прошлом сезоне за «Волгу» выступали два футболиста «Ротора» Даниил Арсентьев и Даниил Камлашев. К слову, последний сейчас травмирован и перед завтрашней игрой проведет автограф-сессию для болельщиков. Что касается Арсентьева, то нападающий на пару с Александром Хохлачевым из «Чайки» делит первое место в таблице ассистентов Второй лиги группы «Золото». У них по четыре голевые передачи.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» VK.com

 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.10.2023 12:49
Спорт 14.10.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2023 08:25
Спорт 12.10.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2023 20:30
Спорт 10.10.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2023 10:28
Спорт 10.10.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2023 20:13
Спорт 09.10.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 19:41
Спорт 08.10.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 14:05
Спорт 08.10.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2023 19:40
Спорт 07.10.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2023 07:35
Спорт 06.10.2023 07:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2023 21:05
Спорт 05.10.2023 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2023 17:36
Спорт 04.10.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2023 08:12
Спорт 04.10.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2023 20:02
Спорт 03.10.2023 20:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2023 16:32
Спорт 03.10.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.10.2023 20:15
Спорт 01.10.2023 20:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Нужен перелом. «Ротор» в Волгограде сыграет с «Волгой» 15 октябряСмотреть фотографии
21:08
В Волгограде исчез 65-летний мужчина с рюкзакомСмотреть фотографии
19:46
«А зачем нам чиновники?»: жители Михайловки добились нового тротуара в ГенпрокуратуреСмотреть фотографии
18:48
Росздравнадзор проверил качество лекарств в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:03
Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробкаСмотреть фотографии
17:32
В половину домов Волгограда пришло теплоСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде спасли новорожденного с дыркой в животеСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде открылись новый ФОК и спортплощадкаСмотреть фотографии
15:38
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Николая ЖарковаСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде мэрию обязали отремонтировать и осветить дороги в Краснооктябрьском районеСмотреть фотографии
14:21
Пришли 2 тысячи человек. В Иерусалиме похоронили убитого в ходе конфликта с ХАМАС волгоградца Дмитрия РешетниковаСмотреть фотографии
12:49
Лучший тренер России по баскетболу проведет мастер-класс в ВолжскомСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом 14 октября проходит чемпионат по сбору грибовСмотреть фотографии
12:09
«Мешали работать и жить»: РКН запретил «Ситиматик-Волгоград» названивать должникуСмотреть фотографии
11:33
Аэропорт Волгограда и Палласовский район закроют для граждан УкраиныСмотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом «ВАЗ-2112» врезался в столб у заправкиСмотреть фотографии
09:30
По-деловому, с собакой и в поле: Андрей Бочаров отмечает день рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
В Волгограде обсудили безопасность в связи с событиями в ИзраилеСмотреть фотографии
09:11
Самым пожилым отцом в Волгоградской области стал 71-летний мужчинаСмотреть фотографии
08:18
В Волгоградской области создали совет по улучшению качества жизниСмотреть фотографии
07:49
Дополнительную электричку назначили из Волгограда в ВолжскийСмотреть фотографии
07:35
Выходные в Волгоградской области будут теплыми и солнечнымиСмотреть фотографии
21:50
В ЦПКиО Волгограда отметили пятницу 13-е огненным шоу — фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
20:32
Привокзальную площадь Волгограда закроют для машин с 16 октябряСмотреть фотографии
19:50
СК в Волжском заставил бизнесмена выплатить работягам более миллиона рублейСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде запустили 92 котельные. Ждите первое теплоСмотреть фотографии
18:35
«Что вы меня тормозите?»: Арсен Мелконян рассказал об угрозах судье, своем прошлом и возвращении на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Тотальные проверки водителей начались в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области с 1 января повысят плату за капремонтСмотреть фотографии
15:34
Судья заявила самоотвод по делу Арсена Мелконяна в ВолгоградеСмотреть фотографии
 