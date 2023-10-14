Нужен перелом. «Ротор» в Волгограде сыграет с «Волгой» 15 октября





Волгоградский «Ротор» завтра, 15 октября, в 17-00 ч. начнет домашнюю игру против ульяновской «Волги» во Второй лиге дивизиона «А» группы «Золото», сообщает V102.RU. С этого матча начнется решающий отрезок сезона.



После выездного поражения от «Краснодара-2» 1:3 на выезде в прошлом туре подопечные Сергея Попкова позволили «молодым бычкам» оторваться от себя уже на 8 очков в турнирной таблице. За пять туров до конца осеннего этапа кубанский клуб набрал 25 баллов и единолично лидирует. Следом за ними идут «Чайка» из Песчанокопского и как раз ближайший соперник волгоградцев - ульяновская «Волга». У них по 20 очков. «Ротор» вместе с брянским «Динамо» и «Муромом» находятся от данных двух команд на расстоянии ровно одной победы.

Прошлая встреча сине-голубым совсем не удалась. После гола Даниила Арсентьева на четвертой минуте краснодарские футболисты большую часть времени играли первым номером. До перерыва хозяева отличились дважды при полном контроле хода игры. По возвращению из раздевалок гости стали раскрываться, но подопечные Николая Писарева в середине второй половины отправили третий мяч в сетку ворот Сергея Самка, сделав свою итоговую победу более убедительной.

Стоит отметить, что это был уже второй выездной поединок подряд, который не получился у волгоградцев. Двумя неделями ранее «Ротор» при таком же неубедительном уровне футбола с разгромным счетом 0:3 в гостях проиграл своему конкуренту за попадание в шестерку сильнейших, которая весной продолжит борьбу за выход в Первую лигу — «Уфе».





В прошлом круге сине-голубые одолели «Волгу» со счетом 2:1. Забитыми голами в составе победителей отметились защитники Сергей Зуйков и Алексей Никитин. Данная встреча оказалась дебютной для Сергея Попкова на посту главного тренера волгоградского клуба. Всего «Ротор» под руководством нынешнего наставника выиграл семь раз, дважды уступил и столько же раз разошелся миром со своими соперниками. При этом на Волгоград Арене хозяева одержали уже четыре виктории подряд с учетом кубковых противостояний с «Легионом» и «Аланией».

В прошлом сезоне за «Волгу» выступали два футболиста «Ротора» Даниил Арсентьев и Даниил Камлашев. К слову, последний сейчас травмирован и перед завтрашней игрой проведет автограф-сессию для болельщиков. Что касается Арсентьева, то нападающий на пару с Александром Хохлачевым из «Чайки» делит первое место в таблице ассистентов Второй лиги группы «Золото». У них по четыре голевые передачи.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото: СК «Ротор» VK.com