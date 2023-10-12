Центральный районный суд сегодня, 12 октября, постановил поместить под стражу Андрея Боридько, подозреваемом в криминальном банкротстве и мошенничестве. Как сообщает V102.RU, мужчине вменяют хищение денежных средств ООО «ОдинНаучСтройПроект» в особо крупном размере.

— Постановлением суда в отношении Боридько избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 декабря 2023 года, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Уточняется, что с ходатайством в суд вышло следствие, так как имелись основания предполагать, что подозреваемый может скрыться от правосудия.

В судебном заседании установлено, что фигурант дела имеет двойное гражданство и недвижимость за границей. В октябре 2023 года он попытался покинуть пределы РФ, однако улететь ему помешали сотрудники правоохранительных органов, задержав его по пути в аэропорт.

Андрею Боридько вменяют ч. 5 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Известно, что материалы дела находятся в ГСУ МВД России по Волгоградской области. Процесс по мере пресечения проходил в закрытом режиме.

По сведениям СПАРК-Интерфакс, ООО «ОдинНаучСтройПроект», зарегистрированное в Кировском районе Волгограда, признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство, о чем сделана запись в ЕГРЮЛ от пятого июня 2021 года. Конкурсным управляющим выступает Алина Асеева. Чистые активы в 2022 году составили 8 266 000 рублей. Бенефициаром указан Дмитрий Гатилов. Компания специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий.

Фото: архив ИА «Высота 102»