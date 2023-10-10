В Волгоградской области в отношении 29-летнего жителя Камышина, подозреваемого в изнасиловании двух подростков, возбуждено уголовное дело. Журналистам V102.RU стали известны подробности шокирующего преступления.

По словам собственного источника информагентства, задержанный камышанин ранее уже был судим, и отбывал срок в одной из колоний региона.

— Оттуда он попал в ряды ЧВК «Вагнер». Пробыл на фронте положенные полгода и с помилованием вернулся домой, — рассказал источник. — С девочками познакомился на улице. Одной 15, другой 16 лет. Ранее они уже попадали в похожие истории. Заводились уголовные дела, инициаторами были родители девочек.

По данным СУ СКР России по Волгоградской области, накануне фигурант дела познакомился с двумя несовершеннолетними девушками и пригласил их к себе домой, где надругался над ними.

— Одной из несовершеннолетних удалось убежать из квартиры. Находясь на улице, она сообщила о произошедшем прохожим, которые вызывали правоохранителей, — ранее поясняли информагентству в региональном СУ СК России. — Подозреваемый задержан. При проведении следователями СКР процессуальных действий с участием потерпевших они опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление.

Как уточнил собственный источник «Высоты 102», после того, как девушки оказались в квартире, экс-штурмовик начал угрожать им ножом.

— Он заставил одну из девушек вступить с ним с интимную связь. Затем мужчина переключился на другую спутницу. Пока он насиловал свою жертву, ее подруга сумела найти в себе силы сбежать из квартиры через окно, — пояснил источник.

Напомним, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование двух несовершеннолетних). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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