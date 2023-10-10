Расследования

Под Волгоградом педофил изнасиловал двух девочек-подростков

Расследования 10.10.2023 13:57
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10.10.2023 13:57


В Волгоградской области 29-летнего мужчину подозревают в изнасиловании двоих несовершеннолетних девочек, передает V102.RU. Как сообщили в СУ СКР по региону, преступление было совершено в городе Камышине в понедельник, 9 октября.

На данный момент известно, что взрослый мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними подругами и пригласил их к себе в гости, где и надругался.

Одна из девочек смогла убежать из квартиры и попросить у прохожих помощи, которые вызвали полицию.

Насильника задержали. Следственным отделом по городу Камышин в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.5 ст.131 УК РФ (изнасилование двух несовершеннолетних).

Известно, что девочки опознали своего насильника. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

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