Под Волгоградом педофил изнасиловал двух девочек-подростков

В Волгоградской области 29-летнего мужчину подозревают в изнасиловании двоих несовершеннолетних девочек, передает V102.RU. Как сообщили в СУ СКР по региону, преступление было совершено в городе Камышине в понедельник, 9 октября.

На данный момент известно, что взрослый мужчина познакомился с двумя несовершеннолетними подругами и пригласил их к себе в гости, где и надругался.

Одна из девочек смогла убежать из квартиры и попросить у прохожих помощи, которые вызвали полицию.

Насильника задержали. Следственным отделом по городу Камышин в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.5 ст.131 УК РФ (изнасилование двух несовершеннолетних).

Известно, что девочки опознали своего насильника. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.