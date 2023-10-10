Волгоградку задержали на почте с наркотической посылкой из США

Контрабанду 730 граммов гашишного масла, которые прибыли из США, пресекли в Волгоградской области сотрудники Астраханской таможни. Как сообщила V102.RU пресс-секретарь таможни Татьяна Полякова, подозрительная посылка с большим количеством биологически активных добавок и лекарственных препаратов поступила в адрес жительницы Волгоградской области.

- В посылке весом более 4,8 кг вместе с другими медикаментами (БАДами) находилось 25 флаконов с мутной вязкой жидкостью. Женщина пришла получить груз в почтовом отделении г. Волжский, где и была остановлена астраханскими таможенниками. Гражданка РФ утверждала, что запрещенные препараты ей порекомендовал врач в сети интернет в качестве успокоительного средства, - сообщила Полякова.

Экспертиза показала, что мутная вязкая жидкость является наркотическим средством – маслом каннабиса, оборот и ввоз которого запрещен на территории Российской Федерации. Для данного вещества крупным размером считается масса более 5 граммов.

Наркотики изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).

Сотрудники Астраханской таможни пояснили, что в соответствии с действующим законодательством ввоз наркотических, сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров физическими лицами в виде лекарственных препаратов допускается при наличии подтверждающих медицинских документов (назначения врача) с обязательным таможенным декларированием в письменной форме.

Фото: Астраханской таможни