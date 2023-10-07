Спорт

Не помогли родные стены. «Динамо-Синара» в упорной борьбе уступило «Черноморочке» в Волгограде

Спорт 07.10.2023 19:40
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07.10.2023 19:40


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 7 октября, на домашней площадке уступили новороссийской «Черноморочке» - 26:30. Таким образом, это уже пятое поражение подряд бело-голубых в нынешнем сезоне, сообщает V102.RU.
 
Команды к данной игре подходили с разным настроением. Новороссийский клуб, являющийся дебютантом Суперлиги, одержал четыре виктории поочередно и явно хотел увеличить свою серию. В это же время у волгоградского коллектива не могло возникнуть проблем с мотивацией. Они желали почувствовать уже  позабывшийся вкус побед после полосы неудач. Тем более, что в СГЗ «Динамо» в выходной день снова наблюдалась почти заполненная арена. Поддержать свою любимую команду по традиции пришли преданные поклонники, в том числе и семьи с  маленькими детьми. В очередной раз был активен фанатский сектор «Синары». Разминались спортсменки под энергичные композиции кавер-группы  «НАЙТ-ЛАЙФ». Также разогревал публику ведущий Алексей Жариков, а маскот Дина  активно контактировала с аудиторией.

Таким образом, перед стартовым свистком болельщики, пришедшие пораньше, зарядились позитивом и правильным настроем. Да и само начало матча динамовкам удалось. Уже на первой минуте отличилась Екатерина Долматова дальним броском. Затем соперницы обменялись точными попаданиями с пенальти. У  хозяек забросила пропускавшая прошлый поединок с ЦСКА Марина Судакова. К сожалению, вскоре повторно реализовать семиметровый у неё не получилось.
К этому времени счет был 4:3 в пользу волгоградских гандболисток. После активного старта и уверенных действий в атаке со стороны «Синары» «Черноморочка» стала постепенно перехватывать инициативу. Поэтому Олег Кулешов в середине первой половины взял тайм-аут. Затем включилась Варвара Семина. Она эффективно использовала свои дальние броски, а также ассистировала Софье Васильевой. Но в заключительной пятиминутке подопечным Алексея Гумянова удалось оторваться на три очка от оппоненток. На отдых команды ушли при счёте 16:13 в пользу «Черноморчки».
 
Сразу после возвращения из раздевалки ярко проявили себя Семина и Долматова, показавшие лидерские качества. Благодаря результативным действиям они повели за собой остальной коллектив.  На исходе первой трети второго тайма забросили  Елизавета Дудкина и Анастасия Шкитина и счет стал 20:20. На арене при хорошей атмосфере шла равная борьба практически до самого конца. Поддержка волгоградских болельщиков была все такой же активной. В заключительные минуты Алексей Жариков даже попросил зрителей встать со своих мест, чтобы на ногах поддержать динамовок в решающий момент встречи. Увы, концовка удалась больше новороссийским гандболисткам, которые всё-таки смогли довести дело до своей итоговой победы 30:26.

Несмотря на неудачный результат,  бело-голубые после игры взяли себя в руки и уделили внимание  присутствующим на матче воспитанникам подшефного Серафимовичского детского дома, подарив им  клубные шарфы. А голкипер Мария Дувакина без сожаления рассталась со своим вратарским свитером. Спортсменки и юные болельщики сделали на память совместное фото.


Теперь в Суперлиге наступает небольшой перерыв, связанный с играми и тренировками сборных.  В стан российской национальной команды  на занятия в Подмосковье вызваны четыре гандболистки «Динамо-Синары» — вратарь Анна Верещак, а также Софья Васильева, Екатерина Долматова и Варвара Семина. Следующий матч бело-голубые проведут только 19 октября в Майкопе против местного АГУ- «Адыифа».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото «Динамо-Синара» VK.com и телеграм-канала Волгоградской организации "Динамо"


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