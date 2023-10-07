Не помогли родные стены. «Динамо-Синара» в упорной борьбе уступило «Черноморочке» в Волгограде





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 7 октября, на домашней площадке уступили новороссийской «Черноморочке» - 26:30. Таким образом, это уже пятое поражение подряд бело-голубых в нынешнем сезоне, сообщает V102.RU.









Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото «Динамо-Синара» VK.com и телеграм-канала Волгоградской организации "Динамо"

Команды к данной игре подходили с разным настроением. Новороссийский клуб, являющийся дебютантом Суперлиги, одержал четыре виктории поочередно и явно хотел увеличить свою серию. В это же время у волгоградского коллектива не могло возникнуть проблем с мотивацией. Они желали почувствовать уже позабывшийся вкус побед после полосы неудач. Тем более, что в СГЗ «Динамо» в выходной день снова наблюдалась почти заполненная арена. Поддержать свою любимую команду по традиции пришли преданные поклонники, в том числе и семьи с маленькими детьми. В очередной раз был активен фанатский сектор «Синары». Разминались спортсменки под энергичные композиции кавер-группы «НАЙТ-ЛАЙФ». Также разогревал публику ведущий Алексей Жариков, а маскот Дина активно контактировала с аудиторией.Таким образом, перед стартовым свистком болельщики, пришедшие пораньше, зарядились позитивом и правильным настроем. Да и само начало матча динамовкам удалось. Уже на первой минуте отличилась Екатерина Долматова дальним броском. Затем соперницы обменялись точными попаданиями с пенальти. У хозяек забросила пропускавшая прошлый поединок с ЦСКА Марина Судакова. К сожалению, вскоре повторно реализовать семиметровый у неё не получилось.К этому времени счет был 4:3 в пользу волгоградских гандболисток. После активного старта и уверенных действий в атаке со стороны «Синары» «Черноморочка» стала постепенно перехватывать инициативу. Поэтому Олег Кулешов в середине первой половины взял тайм-аут. Затем включилась Варвара Семина. Она эффективно использовала свои дальние броски, а также ассистировала Софье Васильевой. Но в заключительной пятиминутке подопечным Алексея Гумянова удалось оторваться на три очка от оппоненток. На отдых команды ушли при счёте 16:13 в пользу «Черноморчки».Сразу после возвращения из раздевалки ярко проявили себя Семина и Долматова, показавшие лидерские качества. Благодаря результативным действиям они повели за собой остальной коллектив. На исходе первой трети второго тайма забросили Елизавета Дудкина и Анастасия Шкитина и счет стал 20:20. На арене при хорошей атмосфере шла равная борьба практически до самого конца. Поддержка волгоградских болельщиков была все такой же активной. В заключительные минуты Алексей Жариков даже попросил зрителей встать со своих мест, чтобы на ногах поддержать динамовок в решающий момент встречи. Увы, концовка удалась больше новороссийским гандболисткам, которые всё-таки смогли довести дело до своей итоговой победы 30:26.Несмотря на неудачный результат, бело-голубые после игры взяли себя в руки и уделили внимание присутствующим на матче воспитанникам подшефного Серафимовичского детского дома, подарив им клубные шарфы. А голкипер Мария Дувакина без сожаления рассталась со своим вратарским свитером. Спортсменки и юные болельщики сделали на память совместное фото.Теперь в Суперлиге наступает небольшой перерыв, связанный с играми и тренировками сборных. В стан российской национальной команды на занятия в Подмосковье вызваны четыре гандболистки «Динамо-Синары» — вратарь Анна Верещак, а также Софья Васильева, Екатерина Долматова и Варвара Семина. Следующий матч бело-голубые проведут только 19 октября в Майкопе против местного АГУ- «Адыифа».