Борьба с коррупцией

Деловую волгоградку могут посадить на 15 лет за взятку в 2 млн рублей

Борьба с коррупцией 06.10.2023 11:24
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06.10.2023 11:24


До 15 лет лишения свободы грозит 43-летней директору коммерческой организации в Волгограде за попытку дачи крупной взятки должностному лицу из налоговой службы, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело по обвинению волгоградки с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Предприимчивая женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере).

Установлено, что директор фирмы через посредника пыталась дать 2 миллиона рублей взятки сотрудникам налоговой службы за снятие ограничений на распоряжение расчетными счетами фирмы, наложенных в результате налоговой проверки. Как оказалось, посредник хотел забрать деньги себе и никому передавать их не собирался.

Напомним, что о задержании волгоградки стало известно в августе текущего года. Оперативные мероприятия проводили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. 



Тогда сообщалось, что гендиректор одной из организаций  по строительству инженерных коммуникаций собиралась передать многомиллионную взятку налоговикам для разблокировки счета и урегулирования проблем, выявленных в рамках налоговой проверки. С этой просьбой она обратилась к своему знакомому, который через своих доверенных лиц передал в качестве взятки порядка полумиллиона рублей главному налоговому инспектору МИФНС России № 5 по г. Краснодару, который, в свою очередь, передал их конечному получателю.

Позже в СУ СКР по региону сообщили, что были задержаны четверо местных жителей, среди которых действующий адвокат. 

По версии следствия, директор фирмы, которая хотела избежать ответственности за  совершение налогового правонарушения, обратилась за помощью к своему 50-летнему знакомому. Она сообщила, что на расчетные счета ее организации, на которых имелось 8 миллионов рублей, наложены обеспечительные меры. Знакомый пообещал решить проблему с помощью одного из адвокатов, который может выступить посредником в передаче. Деньги женщина передавала частями через 24-летнего посредника.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом. Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования. 

Видео и фото: УФСБ России по Волгоградской области 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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