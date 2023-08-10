Волгоградские силовики задержали адвоката и налоговика по делу о взятке в 2 млн рублей











Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали преступную группу, члены которой подозреваются в даче взятки в 2 миллиона рублей высокопоставленному сотруднику налоговой инспекции, сообщили V102.RU в УФСБ России по региону.

Оперативники установили, что гендиректор одной из организаций по строительству инженерных коммуникаций собиралась передать многомиллионную взятку налоговикам для разблокировки счета и урегулирования проблем, выявленных в рамках налоговой проверки.

- С просьбой оказать содействие в качестве посредника она обратилась к своему знакомому, который через своих доверенных лиц передал в качестве взятки порядка полумиллиона рублей главному налоговому инспектору МИФНС России № 5 по г. Краснодару, который, в свою очередь, передал их конечному получателю, - рассказали в УФСБ.













Женщину-коммерсанта задержали в ходе оперативного эксперимента. Она и другие участники преступной группы сознались в содеянном и полностью признали свою вину. По оперативным материалам УФСБ следователями СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное.

В свою очередь в СУ СКР по региону сообщили, что задержаны четверо местных жителей, среди которых действующий адвокат. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч.3 ст.30 ч.5 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере), ч.3 ст.30 п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере).

По версии следствия, директор фирмы, которая хотела избежать ответственности за совершение налогового правонарушения, обратилась за помощью к своему 50-летнему знакомому. Она сообщила, что на расчетные счета ее организации, на которых имелось 8 миллионов рублей, наложены обеспечительные меры. Знакомый пообещал решить проблему с помощью одного из адвокатов, который может выступить посредником в передаче взятки в размере 1 миллион рублей должностным лицам налоговой.

- В последующем 43-летняя женщина через своего знакомого передала адвокату часть денежных средств в размере 500 тысяч рублей. Указанная сумма, которая являлась частью взятки, адвокатом была передана своему 24-летнему знакомому, который согласно разработанному плану и должен был передать их должностным лицам налоговой, - рассказала официальный представитель СУ СКР Дарья Буянова.

Установлено, что этот 24-летний мужчина не намеревался передавать деньги сотрудникам налогового органа, а похитил их, распорядившись по собственному усмотрению.

Видео и фото: УФСБ России по Волгоградской области